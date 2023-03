Neymar zaszalał grając w pokera. Stracił grube miliony. Bezcenna reakcja

Neymar to jeden z najpopularniejszych piłkarzy na świecie. Brazylijczyk od 2017 roku bryluje we Francji jako napastnik Paris Saint-Germain. W najbliższym czasie kibice nie będą jednak mieli szansy obejrzeć gwiazdora futbolu w akcji - z gry wykluczyła go bowiem kontuzja kostki. Wychowanek klubu Santos FC nie narzeka jednak na nudę. 31-latek sporo czasu spędza teraz online, a mianowicie na popularnej platformie Twitch.

Na swoim profilu Neymar streaminguje głównie gry hazardowe i choć przestrzega kibiców, że powinni grać odpowiedzialnie i nie dać się ponieść emocjom, sam nie boi się obstawiać ogromnych kwot. Podczas ostatniej transmisji popularny piłkarz stracił sporą sumę i to na oczach tysięcy widzów. Łącznie podczas jednej transmisji stracił... milion euro, a więc około 4,7 mln złotych. Jego reakcja mocno zaskoczyła kibiców.

Gdy gwiazdor futbolu dowiedział się, ile pieniędzy stracił podczas pojedynków puścił parodię hitu Celine Dion "My Heart Will Go On". Z początku udawał rozpaczliwy płacz, jednak po chwili... zaczął się śmiać ze swojej porażki i żartować z kolegami.

Reakcja brazylijskiego napastnika choć może wydawać się szokująca, wcale taka nie jest zważywszy na jego zarobki. Dzięki występom w Paris Saint-Germain na konto 31-latka trafiia bowiem mniej więcej 36 milionów euro rocznie.

Nieobecność Neymana wcale jednak nie sprawia problemu "Les Parisiens". W barwach francuskiego klubu występuje bowiem jeszcze dwóch znakomitych napastników, mowa tu o Leo Messim i Kylianie Mbappe. Co więcej, wygląda na to, że władze klubu planują w niedalekiej przyszłości zakończyć współpracę z reprezentantem Brazylii. Jego kontrakt co prawda wygasa w połowie 2025 roku, jednak "Czerwono-Niebiescy", jak informują media, chciałyby usunąć 31-latka z listy zawodników w najbliższych miesiącach.

