Wielu fanów Neymara zastanawia się pewnie dzisiaj, co skłoniło go do wyboru takiej fryzury. Faktem jest, że odważny pomysł spotkał się ze sporym poruszeniem. Na głowie Brazylijczyka pojawiły się bowiem... doklejane warkocze.

Zdjęcie Neymara z blond warkoczami zaplecionymi w kok obiegło już media społecznościowe. Dodatkowo fryzurę zdobią też metalowe dodatki. W jego uszach pojawiły się natomiast nowe kolczyki.

Neymar już wkrótce rozpocznie nowy sezon

Według doniesień portalu "UOL" zabieg zaplatania warkoczy nie był w żaden sposób bolesny. Praca nad nową fryzurą trwała natomiast cztery godziny.

Reklama

Nowy wizerunek piłkarza powstał niemal tuż po finałowym spotkaniu Copa America, w którym Brazylia przegrała z Argentyną. Teraz Neymara czeka powrót na boisko w barwach Paris Saint-Germain. Pytanie tylko, jak nowa fryzura spisze się na boisku.

A