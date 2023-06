Neymar przypadkowo wywołał lawinę? Kolejne kobiety zaczęły zabierać głos

O Neymarze i Brunie Biancardi zrobiło się dość głośno w mediach w ubiegłym roku. Wówczas gracz Paris Saint-Germain ogłosił światu, że jest zakochany w modelce. Ich drogi nieoczekiwanie rozeszły się dwa miesiące później. Wówczas kobieta przekazała fanom smutne wieści. Miała porzucić zawodnika przez jego niewierność. Rozłąka nie trwała długo, bowiem byli kochankowie nie dość, że do siebie wrócili, to jeszcze poinformowali, że spodziewają się dziecka .

Szokujące słowa Neymara. Publicznie przyznał się do zdrady

Spokój pary przerwał w ostatnim czasie sam piłkarz PSG, publikują w mediach społecznościowych osobisty wpis, w którym przyznał się do zdrady, wyraził skruchę i poprosił swoją ciężarną partnerkę o przebaczenie.

"Bruna, prosiłem cię już o wybaczenie mi moich błędów, ale czuję się w obowiązku publicznie to potwierdzić. Jeśli prywatna sprawa stała się publiczną, przeprosiny muszą być publiczne. Nie wyobrażam sobie życia bez ciebie. Nie wiem, czy nam się uda, ale dzisiaj masz pewność, że chcę spróbować. Nasz cel zwycięży, nasza miłość do naszego dziecka zwycięży, nasza miłość do siebie nawzajem nas wzmocni. Na zawsze razem. Kocham cię" - napisał na Instagramie sportowiec.