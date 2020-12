Charles Barkley, były koszykarz i członek słynnego Dream Teamu, skomentował ostatnie zachowanie Kyriego Irvinga. Gwiazdor ekipy Brooklyn Nets niedawno bojkotował media, ale w ostatnich dniach zmienił zdanie.

Kyrie Irving od początku obozu treningowego nie rozmawia z przedstawicielami mediów. Postępowanie to wyjaśnił wydając oświadczenie, w którym użył sformułowania "nie rozmawiam z pionkami". Sprawą zajęła się NBA i nałożyła na gracza kare 25 tysięcy dolarów.

- Kiedy on zaczyna mówić, myślę sobie co on do cholery próbuje powiedzieć? Opowiada coś o tym, jakim to jest artystą. Jest koszykarzem, tym właśnie jest, ma kozłować piłkę. Nie działamy na froncie, nie uczymy ludzi. Masz kozłować piłkę, przestań zachowywać się jak najmądrzejsza osoba na świecie - powiedział dwukrotny mistrz olimpijski w audycji ESPN.

Barkley wyraził zdegustowanie postawą Irvinga i w mocnych słowach skrytykował go. Wytknął mu przy okazji niepełne wyższe wykształcenie - W koledżu byłeś tylko przez sześć miesięcy. Jest wielu ludzi mądrzejszych od Ciebie. Zamknij się - powiedział "Sir Charles", jak brzmiał boiskowy przydomek Barkleya.



