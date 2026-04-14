Nazwisko Lewandowskiego w liście. Trzaskowski zapowiada, ponad 230 milionów

W obecnie trwającym sezonie PGE Projekt walczy o kolejny w historii medal PlusLigi. Ponadto koszykarska Legia broni tytułu mistrza Polski. Pomimo tego, stolica naszego kraju wciąż nie posiada choćby jednego nowoczesnego obiektu ze sporą liczbą miejsc dla kibiców. Debata dotycząca nowej hali toczy się już od wielu lat. Wreszcie jednak dojdzie do przełomu, na co wskazują niedawne słowa Rafała Trzaskowskiego. Wszystko rozpoczęli jednak sportowcy, w tym między innymi Robert Lewandowski.

Snajper FC Barcelona wraz z kilkoma innymi kolegami oraz koleżankami po fachu podpisał się w sierpniu 2025 pod apelem skierowanym do Rafała Trzaskowskiego. "Kontynuacja tego projektu jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców Warszawy i pozwoli wypełnić wstydliwą lukę infrastrukturalną, która nie przystoi ważnej europejskiej stolicy. (…) Nowoczesna hala umożliwi organizację meczów ligowych, międzynarodowych, a także dużych imprez sportowych" - mogliśmy przeczytać w liście. Odpowiedź prezydenta była błyskawiczna. Sprawy poszły mocno do przodu.

Efekt? Niebawem ruszy kolejny etap prac. Szczegółami podzielił się włodarz miasta przy okazji konferencji prasowej. Jego wypowiedzi zebrała Polska Agencja Prasowa. W depeszy znalazła się ponadto informacja, że prace będzie prowadziła firma Mirbud S.A. Kontrakt opiewa na ponad 237 milionów złotych. Sprzęt pojawi się na placu budowy w połowie roku. "W dwa i pół roku powstanie hala, bardzo oczekiwana, bo będą tutaj mogły być rozgrywane imprezy o charakterze ogólnopolskim" - zapowiedział polityk.

Będzie nowa hala w Warszawie. Początek prac jeszcze w tym roku, już przesądzone

"Dzisiaj możemy ogłosić podpisanie umowy na budowę hali na sześć tysięcy widzów dla naszych sportowców - koszykarzy, siatkarzy. Cały trend odnowy Skry, historycznego miejsca, będzie kontynuowany. Mamy też nadzieję, że po wybudowaniu tej hali będziemy mogli rozmawiać jeszcze bardziej konkretnie o przyszłości samego stadionu, bo przypominam, że trwają prace w Ministerstwie Sportu na temat naszego przygotowania do złożenia kandydatury Warszawy i Polski do organizacji igrzysk olimpijskich" - dodał, opowiadając o szczegółach inwestycji.

Kibice oraz sportowcy powoli mogą więc powoli odetchnąć z ulgą. Na razie to oczywiście tylko słowa, ale podpisany kontrakt z wykonawcą mówi sam za siebie. W Warszawie wreszcie doszło do długo wyczekiwanego przełomu.

