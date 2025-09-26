Partner merytoryczny: Eleven Sports

Nazwali Wojtyłę kobiecym imieniem. Ale prawda jest inna. Przyjaciel papieża ujawnia

Tomasz Brożek

Święty Jan Paweł II jako wielki pasjonat sportu nawet po wstąpieniu na Tron Piotrowy nie zapominał o swoich zainteresowaniach. Co jednak warte podkreślenia, dzięki miłość do piłki nożnej, Karol Wojtyła jeszcze jako młody chłopak z Wadowic, doczekał się dość osobliwego pseudonimu. Na pozór może wydawać się, że koledzy z boiska nazywali go... kobiecym imieniem. Ale prawda jest jednak nieco inna, o czym opowiadał między innymi jeden z jego przyjaciół.

Polski papież - święty Jan Paweł II
Polski papież - święty Jan Paweł IIDARIUSZ STASZCZYSZYN/East NewsEast News

W żyłach Karola Wojtyły od najmłodszych lat płynęła krew wielkiego kibica futbolu, który jako dzieciak często grywał z kolegami na wadowickich boiskach i klepiskach. W 2010 roku branżowy portal Goal.com umieścił nawet Jana Pawła II na szczycie zestawienia obejmującego nazwiska sławnych osobistości, które - w przypadku innych decyzji życiowych - mogłyby zostać wielkimi piłkarzami. Figurowali na niej także między innymi: piosenkarz Julio Iglesias, pisarz Albert Camus oraz muzyk Rod Stewart.

Ukochanym klubem Jana Pawła II była Cracovia. Nasz wielki rodak przejmował się losem "Pasów" nawet w trakcie swojego pontyfikatu. Krakowscy piłkarze odwiedzili go zresztą podczas prywatnej audiencji, przynosząc w prezencie meczową koszulkę z numerem jeden oraz imieniem i nazwiskiem papieża. Po jego śmierci, w 2005 roku, "jedynka" została zastrzeżona przez włodarzy klubu. Odtąd bluzy z tym numerem nie założy już nigdy żaden bramkarz tej krakowskiej ekipy.

Jan Paweł II gościł jednak u siebie także inne drużyny, między innymi naszpikowany gwiazdami Real Madryt oraz wielkiego rywala Cracovii - Wisłę Kraków. W 2000 roku z papieżem spotkali się piłkarze, trenerzy i działacze "Białej Gwiazdy". Także oni podarowali swojemu rodakowi spersonalizowany meczowy trykot, ornat, piłkę z autografami, proporczyk i klubową odznakę.

Karol Wojtyła zyskał wyjątkowy pseudonim. Tak nazywali go koledzy

Warto wrócić jednak do czasu, gdy przyszły papież sam kopał piłkę wraz z kolegami. Najlepiej spisywał się między słupkami, lecz dobrze radził sobie także w obronie. Dzięki temu "dorobił się" wyjątkowego pseudonimu - "Martyna".

Nie jest to jednak nawiązanie do kobiecego imienia, a do nazwiska wybitnego w tamtych czasach obrońcy Henryka Martyny. Opowiedział o tym między innymi przyjaciel Karola Wojtyły z lat młodości - Eugeniusz Mróz.

- Wyraźnie różnił się od pozostałych, a jednak był jednym z nas, zwykłym naszym kolegą i przyjacielem. Cechowała go koleżeńskość, która się udzielała. Interesował się sportem, grał w piłkę nożną. Zachęcił go do tego starszy o 14 lat brat Edmund, lekarz, który zmarł w 1932 r. Graliśmy na łąkach nad Skawą, na skwerkach… Karol zyskał przydomek "Martyna" - od słynnego obrońcy lwowskiej "Pogoni" - Martyny, bo grał w obronie, a potem przeszedł na bramkę. Bary miał szerokie, więc pół bramki zasłaniał… Grał także w hokeja, uprawiał narciarstwo i inne sporty - cytuje jego wypowiedź portal Santojp2.pl, serwis dedykowany osobie świętego Jana Pawła II.

Wadowice zresztą do dziś nie zapomniały o kultywacji zamiłowania Karola Wojtyły do piłki nożnej. Nasz święty papież jest patronem tamtejszego klubu PUKS Karol Wadowice, a jego wizerunek widnieje nawet w logo drużyny.

