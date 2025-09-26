Nazwali Wojtyłę kobiecym imieniem. Ale prawda jest inna. Przyjaciel papieża ujawnia

W żyłach Karola Wojtyły od najmłodszych lat płynęła krew wielkiego kibica futbolu, który jako dzieciak często grywał z kolegami na wadowickich boiskach i klepiskach. W 2010 roku branżowy portal Goal.com umieścił nawet Jana Pawła II na szczycie zestawienia obejmującego nazwiska sławnych osobistości, które - w przypadku innych decyzji życiowych - mogłyby zostać wielkimi piłkarzami. Figurowali na niej także między innymi: piosenkarz Julio Iglesias, pisarz Albert Camus oraz muzyk Rod Stewart.

Ukochanym klubem Jana Pawła II była Cracovia. Nasz wielki rodak przejmował się losem "Pasów" nawet w trakcie swojego pontyfikatu. Krakowscy piłkarze odwiedzili go zresztą podczas prywatnej audiencji, przynosząc w prezencie meczową koszulkę z numerem jeden oraz imieniem i nazwiskiem papieża. Po jego śmierci, w 2005 roku, "jedynka" została zastrzeżona przez włodarzy klubu. Odtąd bluzy z tym numerem nie założy już nigdy żaden bramkarz tej krakowskiej ekipy.

Jan Paweł II gościł jednak u siebie także inne drużyny, między innymi naszpikowany gwiazdami Real Madryt oraz wielkiego rywala Cracovii - Wisłę Kraków. W 2000 roku z papieżem spotkali się piłkarze, trenerzy i działacze "Białej Gwiazdy". Także oni podarowali swojemu rodakowi spersonalizowany meczowy trykot, ornat, piłkę z autografami, proporczyk i klubową odznakę.

Karol Wojtyła zyskał wyjątkowy pseudonim. Tak nazywali go koledzy

Warto wrócić jednak do czasu, gdy przyszły papież sam kopał piłkę wraz z kolegami. Najlepiej spisywał się między słupkami, lecz dobrze radził sobie także w obronie. Dzięki temu "dorobił się" wyjątkowego pseudonimu - "Martyna".

Nie jest to jednak nawiązanie do kobiecego imienia, a do nazwiska wybitnego w tamtych czasach obrońcy Henryka Martyny. Opowiedział o tym między innymi przyjaciel Karola Wojtyły z lat młodości - Eugeniusz Mróz.

- Wyraźnie różnił się od pozostałych, a jednak był jednym z nas, zwykłym naszym kolegą i przyjacielem. Cechowała go koleżeńskość, która się udzielała. Interesował się sportem, grał w piłkę nożną. Zachęcił go do tego starszy o 14 lat brat Edmund, lekarz, który zmarł w 1932 r. Graliśmy na łąkach nad Skawą, na skwerkach… Karol zyskał przydomek "Martyna" - od słynnego obrońcy lwowskiej "Pogoni" - Martyny, bo grał w obronie, a potem przeszedł na bramkę. Bary miał szerokie, więc pół bramki zasłaniał… Grał także w hokeja, uprawiał narciarstwo i inne sporty - cytuje jego wypowiedź portal Santojp2.pl, serwis dedykowany osobie świętego Jana Pawła II.

Wadowice zresztą do dziś nie zapomniały o kultywacji zamiłowania Karola Wojtyły do piłki nożnej. Nasz święty papież jest patronem tamtejszego klubu PUKS Karol Wadowice, a jego wizerunek widnieje nawet w logo drużyny.

W jaki sposób Jan Urban rozwiązał sprawę z opaską kapitańską? Polsat Sport

Na zdjęciu papież Jan Paweł II oraz Ronaldo Nazario DERRICK CEYRAC / AFP / Heuler Andrey / AFP AFP

Robert Lewandowski w przeszłości wypowiedział się na temat Jana Pawła II Marcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFP / Massimo Valicchia / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP