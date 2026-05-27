Historia Stanisława Terleckiego może stanowić ogromną inspirację, ale także przestrogę dla kolejnych pokoleń piłkarzy. Swego czasu był on uważany za jednego z najbardziej uzdolnionych technicznie zawodników z kraju nad Wisłą. Zasłynął także z krnąbrnego charakteru, który w pełni objawił się podczas owianej złą sławą "afery na Okęciu".

Terlecki urodził się w Warszawie, w listopadzie1955 roku. Swoją przygodę z zawodowym futbolem zaczął w klubie ze stolicy naszego kraju - Stali FSO Warszawa. Nie zabawił w nim jednak długo, bowiem już po roku gry na szczeblu seniorskim przeniósł się do Gwardii Warszawa, która należała wówczas do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. To dość interesujący kierunek, ponieważ sam Terlecki wychowywany był w duchu pogardy względem ustroju socjalistycznego.

Przełomem w jego karierze był transfer do ŁKS-u Łódź. To właśnie ta drużyna pozwoliła Terleckiemu na prawdziwe rozpostarcie skrzydeł. W łódzkiej ekipie spędził on lata 1975-1981. W tym czasie powoływany był także do reprezentacji Polski. Łącznie w koszulce z orłem na piersi Terlecki rozegrał 29 spotkań, zdobywając 7 bramek.

Amerykański sen Terleckiego. Wyjazd za ocean ozłocił Polaka

W 1981 roku Stanisław Terlecki wyjechał za ocean, aby tam poszukać sobie nowego miejsca na ziemi. Początkowo chciał on zasilić szeregi ekipy New York Cosmos, jednak za pierwszym razem nie udało mu się złapać angażu.

Wtedy reprezentant Polski zdecydował się na dość interesujący ruch. Zaczął swoją przygodę z futbolem halowym, wiążąc się jednocześnie z drużyną Pittsburgh Spirit. W latach 1981-1983 rozegrał on dla wspomnianej ekipy 88 spotkań, strzelając 139 goli.

W końcu Terlecki powrócił jednak na piłkarskie murawy, przywdziewając koszulkę drużyny San Jose Earthquakes. Po czasie udało mu się również trafić do wspomnianej wcześniej ekipy New York Cosmos. Podpisane kontraktu z nowojorską drużyną stanowiło kolejny przełom w karierze zawodnika.

Z książki pt. "Terlecki. Tragiczna historia jednego z najlepszych piłkarzy w Polsce", mogliśmy się dowiedzieć, że jego ówczesna wypłata była... ponad 800 razy większa niż przeciętne wynagrodzenie w Polsce Ludowej. Zarabiał on bowiem około 25 tys. dolarów miesięcznie, co w tamtych czasach stanowiło niemałą fortunę. Na łamach tej samej książki jeden z kolegów Terleckiego, Grzegorz Ostalczyk, opowiedział także o licznych bonusach wynegocjowanych przez piłkarza z Warszawy.

Amerykańska przygoda Stanisława Terleckiego zakończyła się (choć nie definitywnie) w 1986 roku. To właśnie wtedy powrócił on do kraju nad Wisłą, ponownie przywdziewając koszulkę ŁKS-u. W latach 1988-1989 reprezentował natomiast barwy Legii Warszawa. W późniejszym czasie na liście pracodawców Terleckiego pojawili się jeszcze: St. Louis Storm (piłka halowa), ponownie ŁKS oraz Polonia Warszawa. Ostatni występ w barwach ekipy ze stolicy zaliczył on w 1992 roku.

Bolesne zderzenie z rzeczywistością. Terlecki już nigdy nie wyszedł po tym na prostą

Po zakończeniu sportowej kariery Stanisław Terlecki wszedł natomiast w nieprzewidywalny świat biznesu. Adrian Woźniak, autor artykułu "Upadek króla życia" zamieszczonego na stronie "Łączy nas piłka", wspomina w tym kontekście o pewnej amerykańskiej firmie. Terlecki pełnił w niej funkcję przedstawiciela. Upadek ów firmy - zdaniem jednego z przyjaciół byłego reprezentanta Polski Pawła Lewandowskiego - stał się także początkiem upadku samego Terleckiego.

Kolejne jego biznesowe kroki również okazały się bardzo pechowe. W ten sposób Terlecki bezpowrotnie utracił część swojej fortuny. Kiepski wpływ na życie byłego reprezentanta Polski miały także próby zaistnienia w świecie polityki. Na tym szczeblu jego największym sukcesem było uzyskanie mandatu radnego gminy Warszawa-Centrum w wyborach samorządowych z 1994 roku.

Natłok kłopotów prywatnych spowodował stopniowe rozwijanie się problemu z alkoholem oraz depresją. Z opisu wspomnianego wcześniej Woźniaka możemy dowiedzieć się, że nierzadko Terlecki łączył ze sobą leki oraz alkohol, co prowadziło do wyniszczania jego organizmu.

To właśnie te czynniki doprowadzić miały do przedwczesnej śmierci piłkarza. Stanisław Terlecki zmarł w grudniu 2017 roku w wieku 62 lat. Jego ówczesne realia mieszkalne nijak miały się do wybitnych osiągnięć byłego reprezentanta. Z medialnych doniesień wynika, że przebywał on wówczas w 30-metrowym mieszkaniu w Łodzi, żyjąc tam wcześniej w dość skromnych, zakrawających na biedę warunkach. W tak przykry sposób zakończyła się historia wybitnego piłkarza, który przed laty określany był przez wielu mianem "króla życia".

Stanisław Terlecki w meczu eliminacji do mistrzostw Europy (1980) / Newspix.pl Newspix.pl

