Nazwał Siwiec “babcią”. Odpowiedziała tak, że poszło mu w pięty

Natalia Siwiec rozpoznawalność zdobyła podczas Euro 2012. To właśnie wtedy jej zdjęcie na stadionie obiegło cały świat, a ona została okrzyknięta Miss całego turnieju. Co prawda już wcześniej modelka spotykała się z piłkarzem Damianem Gorawskim, po latach były reprezentant Polski zarzucił jej nawet, że była z nim dla sławy.

Ledwie Natalia Siwiec wstawiła zdjęcie i się zaczęło. Nazwał ją "babcią"

Chociaż fani komplementowali 41-latkę, to jeden z nich postanowił wbić modelce szpilę i w nieelegancki sposób wytknąć jej wiek.

“O! Kiedy zostałam babcią? Nic mi o tym nie wiadomo. Czy to miało zaboleć? Jeśli tak, to się nie udało” - podsumowała celebrytka z wyraźnym dystansem do siebie.