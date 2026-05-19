Nawrocki zwleka już kilka miesięcy z podpisem. "Jesteśmy w krytycznej sytuacji"

Aleksandra Szutenberg dla Polsat News porozmawiała z prezesem Polskiego Związku Gimnastycznego, Leszkiem Blanikiem. Polskie gimnastyczki ostatnim czasie pokazały, że stać je na wspaniałe występy i chętnie co najmniej powtórzyłyby swój wynik z poprzednich mistrzostw Europy, gdzie dotarły jako zespół do finału. Sytuacja jest jednak skomplikowana.

Polskie gimnastyczki w trudnej sytuacji. Czekają na podpis Nawrockiego

Już 27 maja rozpoczną się mistrzostwa Europy w gimnastyce artystycznej. W Warnie Polskę indywidualnie reprezentować będą Lilianna i Laura Lewińskie oraz Emilia Heichel. Na miejsce pojechać miała także prowadzona przez Ingę Buczyńską drużyna mająca walczyć o medale w układach zespołowych.

W ubiegłym roku zespół zdobył 9 medali Pucharu Świata i znalazł się na drugim miejscu w klasyfikacji generalnej cyklu. Ponadto panie dotarły do finałów mistrzostw Europy i mistrzostw świata. Wydawałoby się, że ich dobry występ to tylko kwestia odpowiedniego przygotowania. Niestety, pojawiły się problemy i kontuzje. Rezerwowe zawodniczki pod względem sportowym są gotowe do walki o najwyższe cele, ale problem leży w kwestii formalnej. Mimo że gimnastyczki mieszkają już w Polsce od około dekady i doskonale znają język polski, tutaj też trenują i mieszkają, wciąż czekają na uzyskanie polskiego obywatelstwa. Do tego potrzebny jest podpis prezydenta Nawrockiego.

Polskie gimnastyczki czekają na nadanie obywatelstwa

"Sytuacja, w której znalazł się zespół - absencje zawodniczek kontuzjowanych - aż trzech - spowodowała, że trenerka usilnie prowadziła poszukiwania godnych następczyń. Tak się składa, że zawodniczki, które kapitalnie wpisują się w zespół i dają możliwość skutecznej walki o przepustki olimpijskie oczekują od dłuższego czasu na podpis Pana Prezydenta RP. Jesteśmy obecnie w krytycznej sytuacji, gdyż za moment mistrzostwa Europy, a aktualnie trwają zawody PŚ, w których można już zdobywać punkty do rankingu kwalifikacji olimpijskich" - tłumaczył w rozmowie z Polsatem Sport Leszek Blanik, prezes Polskiego Związku Gimnastycznego.

Blanik dodał, że zawodniczki są wciąż młode i mają przed sobą perspektywę wielu lat występów pod biało-czerwoną flagą. "Myślę, że jako związek na ten moment zrobiliśmy już absolutnie wszystko, aby spełnić wymogi otrzymania przez nie obywatelstwa. Wszystko w rękach Pana Prezydenta" - dodał prezes.

Kancelaria Prezydenta RP przekazała w komunikacji z Polsatem, że sprawa nadania obywatelstw nie jest tak oczywista: "Informujemy, że postępowanie o nadanie obywatelstwa polskiego ma charakter szczególny. Dotyczy indywidualnej sprawy osoby prywatnej. Nadto, ma związek z prerogatywami Prezydenta RP. Jawność tego postępowania jest ograniczona do strony postępowania. W rezultacie, postępowanie o nadanie obywatelstwa polskiego jest postępowaniem o ograniczonej jawności. W związku z tym zadane przez Panią pytanie pozostaje poza zakresem ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1764, z późn. zm.)".

To póki co oznacza, że polska drużyna może w ogóle nie wystąpić na mistrzostwach Europy, a trudno będzie jej też pozyskiwać punkty potrzebne do kwalifikacji olimpijskiej. Pozostaje jedynie oczekiwanie.

