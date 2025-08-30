Nawrocki zaskoczył Tuska. A teraz sypią się gromy. "Drwina z obywateli"

W poprzednim tygodniu sporym echem odbiła się głośna decyzja prezydenta RP Karola Nawrockiego, który postanowił zawetować tzw. "ustawę wiatrakową". Miała ona zliberalizować dotychczasowe przepisy dotyczące inwestycji w energię wiatrową, pozwalając na budowanie wiatraków bliżej gospodarstw domowych, ale znalazły się w niej także zapisy dotyczące zamrożenia cen prądu do końca tego roku.

- Ustawa wiatrakowa, bo tak w istocie powinniśmy ją nazywać, jest rodzajem szantażu większości parlamentarnej i rządu. (…) Ta ustawa dotyczy wiatraków, a nie obniżenia cen energii elektrycznej - tłumaczył później swoją decyzję Karol Nawrocki.

Prezydent nie poprzestał jednak na wecie. Postanowił bowiem także zaskoczyć rząd Donalda Tuska, wyciągając z ustawy postanowienia dotyczące cen energii i składając je jako własny projekt.

Obóz prezydenta nalegał, by Sejm jak najszybciej zajął się tą sprawą, lecz wiemy już, że wszystkie prezydenckie projekty ustaw trafiły do konsultacji społecznych.

Znów głośno o "ustawie wiatrakowej". Marcin Możdżonek mówi o "drwinie z obywateli"

Kwestia weta Karola Nawrockiego oraz jego następstw była jednym z sobotnich tematów dyskusji w studiu "Telewizji Republika". Jednym z gości programu "Republika Dzień" był Marcin Możdżonek. Były siatkarski mistrz świata, a obecnie radny Olsztyna i polityk Konfederacji, w ostrych słowach skomentował działania Sejmu, mówiąc o "drwinie z obywateli".

- Projekt skopiowany w zasadzie jeden do jednego, przedstawiony teraz jako projekt prezydencki. Ten sam, który był w tej zawetowanej ustawie wiatrakowej. Jeżeli rząd teraz próbuje grać na czas i nie chce, nie rozpatruje możliwości, żeby ten projekt przyjąć, to co to jest. To jest drwina z obywateli. Bo rząd najpierw chciał ten projekt przyjąć, ten projekt zamrożenia cen, ale teraz nie. Bo jeżeli to prezydent zrobił? Nie, to ja już nie chcę - stwierdził Marcin Możdżonek.

I jeszcze raz podkreślił:

To jest naprawdę brudna gra polityczna. Dla mnie to jest drwina z głosu obywateli

Następnie wspomniał także o kwestii kwoty wolnej od podatku w wysokości 60 000 złotych, która nadal nie została wprowadzona w życie, o co walczy jego środowisko polityczne.

- Ja jestem przede wszystkim państwowcem i dla mnie to jest sytuacja przykra i smutna, że do takich rzeczy dochodzi. A wiele przykładów już mamy od początku objęcia fotelu prezydenta przez pana Karola Nawrockiego, gdzie są takie różne dziwne wymiany. Pamiętamy jeszcze w kampanii wyborczej, wszyscy mówili w zasadzie o tej kwocie wolnej od podatku 60 000 złotych. Konfederacja już dawno składała ten projekt, to wszystko upadało. Rafał Trzaskowski mówił, że on to wprowadzi. Oczywiście nikt nie wprowadzał. Nikt nie chce nic z tym zrobić - stwierdził nasz były mistrz świata.

