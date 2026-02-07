Partner merytoryczny: Eleven Sports

Nawrocki zaskoczył, a teraz to. Stało się. Tusk z dumą ogłasza

Tomasz Brożek

W październiku minionego roku prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Karol Nawrocki kompletnie zaskoczył, spożywając... kebaba wraz z uczniami jednej ze szkół podstawowych. Był to efekt "zakładu", w którym wcześniej wziął udział. Na podobny ruch zdecydował się także premier Donald Tusk, a finał tej akcji właśnie dobiegł końca. Szef rządu dumnie ogłosił ten fakt za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych.

Dwie osoby w eleganckich strojach, jedna w smokingu z muchą, druga w granatowym garniturze z krawatem, stojące w różnych otoczeniach – pierwsza wśród publiczności, druga na tle flag.
Na zdjęciu prezydent Karol Nawrocki oraz premier Donald TuskWojciech Olkusnik/East News / IMAGO/Didier Lebrun/Imago Stock and People/East NewsEast News

Pod koniec minionego roku modne stały się viralowe "zakłady" z udziałem polityków, którzy składali obowiązania, jakie gotów są wypełnić, jeśli nagranie z ich udziałem zbierze określoną liczbę reakcji. W taki sposób prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Karol Nawrocki zaskoczył, nieoczekiwanie jedząc kebaba wraz z uczniami szkoły podstawowej z Wolanowa.

W podobnej akcji wziął udział także premier Donald Tusk. Doszło do tego w listopadzie, podczas wizyty szefa rządu na turnieju "Z Orlika na Stadion". Rywalizację w kategorii U-14 wygrała wówczas drużyna Szkoły Podstawowej nr. 5 w Gdańsku.

    Po zmaganiach młodzi piłkarze podeszli do Donalda Tuska, a jeden z nich zaprosił go do udziału w internetowym wyzwaniu. Premier pozytywnie odpowiedział na ten ruch, obiecując wspólną pizzę na pół miliona lajków.

    Prezydent Karol Nawrocki wyszedł z hotelu i ogłosił. Pilna wiadomość ws. igrzysk

    Pizza z Donaldem Tuskiem. Premier dotrzymał słowa

    Nastoletni zawodnicy ostatecznie nie zdołali wypełnić wyznaczonego limitu. A mimo to szef naszego rządu zadzwonił do nich w styczniu, obiecując, że na każdego z nich czekać będzie gorąca pizza.

    - Wiecie, lajki lajkami, bo tak myśmy się tam na coś umawiali, nie? Ale pizza chyba musi być, co? (...) No to spróbujemy od razu po feriach jakoś. Datę znajdziemy - obiecał Donald Tusk.

    Ferie w województwie pomorskim dobiegły końca wraz z początkiem lutego. A słowo dane przez Donalda Tuska zostało dotrzymane. Premier z dumą pochwalił się tym faktem w mediach społecznościowych.

    W sobotę sternik rządu zamieścił w sieci nagranie, na którym widzimy, jak wnosi do szatni wspomnianej drużyny całą stertę kartonów z pizzą.

    Cześć. Tak jak się umówiliśmy! Słuchajcie, dzielimy, póki ciepłe
    powiedział

    - Wszyscy myślicie o poważnej karierze profesjonalnej? - zapytał młodych piłkarzy.

    W zamian Donald Tusk otrzymał od drużyny pamiątkową koszulkę, a na koniec - jak widzimy na materiale wideo - stanął do zdjęcia wraz z zespołem i jego opiekunami.

    - Trening przed Międzynarodowym Dniem Pizzy - napisał w swoim poście premier. A to nietypowe święto będzie obchodzone już za dwa dni - 9 lutego.

      Dwóch elegancko ubranych mężczyzn w trakcie rozmowy przy stole konferencyjnym, na tle biało-czerwonych flag oraz z dekoracją z biało-czerwonych kwiatów, na stole znajdują się filiżanki, szklanki, mikrofony i butelki wody.
      Konfrontacja z prezydentem Karolem Nawrockim jest kluczowym elementem politycznej strategii premiera Donalda TuskaWojciech OlkusnikEast News
      Dwie dorosłe osoby ubrane elegancko, stojące obok siebie w otoczeniu stadionu sportowego, jedna z nich ma na szyi szalik w barwach czerwonych i żółtych.
      Prezydent Karol Nawrocki, premier Donald TuskTomasz Jędrzejowski/Gazeta PolskaAgencja FORUM
      Dwie osoby w średnim wieku na stadionie, obie w zimowych płaszczach, jedna z nich z uśmiechem oraz szalikiem kibica, druga w ciemnym ubraniu patrzy w bok. W tle tłum kibiców.
      Na zdjęciu premier Donald Tusk oraz prezydent Karol NawrockiAGENCJA SE/East News / Tomasz Jedrzejowski/REPORTEREast News
      FC Barcelona - RCD Mallorca 3-0. SKRÓT. WIDEO (Eleven Sports)Eleven SportsEleven Sports

