Nawrocki zaskoczył, a teraz to. Stało się. Tusk z dumą ogłasza

Pod koniec minionego roku modne stały się viralowe "zakłady" z udziałem polityków, którzy składali obowiązania, jakie gotów są wypełnić, jeśli nagranie z ich udziałem zbierze określoną liczbę reakcji. W taki sposób prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Karol Nawrocki zaskoczył, nieoczekiwanie jedząc kebaba wraz z uczniami szkoły podstawowej z Wolanowa.

W podobnej akcji wziął udział także premier Donald Tusk. Doszło do tego w listopadzie, podczas wizyty szefa rządu na turnieju "Z Orlika na Stadion". Rywalizację w kategorii U-14 wygrała wówczas drużyna Szkoły Podstawowej nr. 5 w Gdańsku.

Po zmaganiach młodzi piłkarze podeszli do Donalda Tuska, a jeden z nich zaprosił go do udziału w internetowym wyzwaniu. Premier pozytywnie odpowiedział na ten ruch, obiecując wspólną pizzę na pół miliona lajków.

Pizza z Donaldem Tuskiem. Premier dotrzymał słowa

Nastoletni zawodnicy ostatecznie nie zdołali wypełnić wyznaczonego limitu. A mimo to szef naszego rządu zadzwonił do nich w styczniu, obiecując, że na każdego z nich czekać będzie gorąca pizza.

- Wiecie, lajki lajkami, bo tak myśmy się tam na coś umawiali, nie? Ale pizza chyba musi być, co? (...) No to spróbujemy od razu po feriach jakoś. Datę znajdziemy - obiecał Donald Tusk.

Ferie w województwie pomorskim dobiegły końca wraz z początkiem lutego. A słowo dane przez Donalda Tuska zostało dotrzymane. Premier z dumą pochwalił się tym faktem w mediach społecznościowych.

W sobotę sternik rządu zamieścił w sieci nagranie, na którym widzimy, jak wnosi do szatni wspomnianej drużyny całą stertę kartonów z pizzą.

Cześć. Tak jak się umówiliśmy! Słuchajcie, dzielimy, póki ciepłe

- Wszyscy myślicie o poważnej karierze profesjonalnej? - zapytał młodych piłkarzy.

W zamian Donald Tusk otrzymał od drużyny pamiątkową koszulkę, a na koniec - jak widzimy na materiale wideo - stanął do zdjęcia wraz z zespołem i jego opiekunami.

- Trening przed Międzynarodowym Dniem Pizzy - napisał w swoim poście premier. A to nietypowe święto będzie obchodzone już za dwa dni - 9 lutego.

Konfrontacja z prezydentem Karolem Nawrockim jest kluczowym elementem politycznej strategii premiera Donalda Tuska Wojciech Olkusnik East News

Prezydent Karol Nawrocki, premier Donald Tusk Tomasz Jędrzejowski/Gazeta Polska Agencja FORUM

Na zdjęciu premier Donald Tusk oraz prezydent Karol Nawrocki AGENCJA SE/East News / Tomasz Jedrzejowski/REPORTER East News

