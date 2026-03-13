"Nie podpiszę ustawy, która pozwala na zaciągnięcie przez Polskę pożyczki SAFE" - oświadczył prezydent Karol Nawrocki w wygłoszonym w czwartek 12 marca orędziu. "Mechanizm SAFE jest ogromnym kredytem zagranicznym, zaciąganym na 45 lat w obcej walucie, którego koszt odsetek może wynieść nawet 180 mld złotych. Polacy będą więc musieli zwrócić drugie tyle, co wartość udzielonego kredytu, a zarobią na tym zachodnie banki i instytucje finansowe" - tłumaczył.

Dług można zaciągnąć w jeden dzień, ale spłacać go będzie całe pokolenia

Od momentu ogłoszenia decyzji w sieci co chwilę pojawiają się nowe komentarze opiniujące ruch prezydenta. Głos zabierają także osoby mocno związane ze światem sportu. Siatkarski mistrz świata (2014) i wieloletni kapitan reprezentacji Polski Marcin Możdżonek pozytywnie zaopiniował decyzję Karola Nawrockiego. Po drugiej stronie barykady są minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki, niegdysiejsza olimpijka i snowboardzistka Jagna Maczułajtis-Walczak oraz mistrz świata w kick-boxingu, mistrz Polski, Europy i interkontynentalny w zawodowym boksie Przemysław Saleta.

Weto prezydenta Karola Nawrockiego. "Hańba"

"Prezydent wybrał #ZdradaNarodowa i zablokował ogromne pieniądze dla polskiej armii. W czasie, gdy bezpieczeństwo powinno być absolutnym priorytetem. Hańba" - pisze Jakub Rutnicki na platformie X.

Zarzuty o "zdradę narodową" w kierunku prezydenta posyła również Jagna Maczułajtis-Walczak, posłanka na Sejm z ramienia Koalicji Obywatelskiej, obecnie posłanka do Parlamentu Europejskiego X kadencji. "Weto dla programu SAFE: Nawrocki i PiS przeciwko Polsce i Polakom" - opisuje, opatrując komentarz masowo używanym przez polityków KO hasztagiem o zdradzie.

Obojętnie wobec decyzji prezydenta w sprawie ustawy wdrażającej program unijnej pożyczki SAFE nie przechodzi Przemysław Saleta. Po tym, jak Karol Nawrocki ogłosił w orędziu weto, niegdysiejszy mistrz świata w kick-boxingu na swoim profilu w mediach społecznościowych opublikował krótki, lecz dobitny wpis.

Trzy grosze dorzucił jeszcze Marcin Gortat. "Prezydent wszystkich Polaków. Rosja się śmieje" - napisał były koszykarz, swego czasu występujący w NBA, na platformie X, ilustrując wpis emotikonami wyrażającymi zdumienie decyzją Karola Nawrockiego.

