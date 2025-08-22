Nawrocki wydał komunikat. I nagle wybuchła burza. Mistrz świata wkroczył do akcji

W czwartek przed południem prezydent RP Karol Nawrocki nadał za pośrednictwem swojego oficjalnego konta na platformie "X" krótki komunikat i wrzucając zdjęcie, na którym siedzi za swoim biurkiem nad dokumentami z piórem w ręku, napisał:

Od rana pracujemy nad ustawami

Najgłośniejszą decyzją, którą podjęła tego dnia głowa naszego państwa było zawetowanie tzw. "ustawy wiatrakowej", która liberalizowała dotychczasowe przepisy dotyczące inwestycji w energię wiatrową, ale też dotyczyła zamrożenia cen prądu do końca tego roku.

- Ustawa wiatrakowa, bo tak w istocie powinniśmy ją nazywać, jest rodzajem szantażu większości parlamentarnej i rządu. (…) Ta ustawa dotyczy wiatraków, a nie obniżenia cen energii elektrycznej - tłumaczył później swoją decyzję Karol Nawrocki.

A premier Donald Tusk natychmiast zareagował na ten ruch, który zablokował działania jego rządu. - Zła wola albo koszmarna niekompetencja prezydenta Nawrockiego. Niewykluczone, że jedno i drugie. Jego weto oznacza droższy prąd dla wszystkich Polaków - dziś i w przyszłości. Pierwsze egzaminy: z dyplomacji i energetyki oblane. Zapłacą wszyscy - napisał.

Karol Nawrocki "pracował nad ustawami". A w sieci wybuchła burza

Sporym echem w sieci odbiło się jednak nie tylko prezydenckie weto, ale także pewien szczegół uchwycony na wspomnianym zdjęciu, które do swojego wpisu dołączył Karol Nawrocki. Został on wyciągnięty przez profil "Szkła Kontaktowego", który zauważył, że na mankiecie koszuli prezydenta obok spinki z Orłem znajdują się wyhaftowane litery "K" oraz "N".

Też macie inicjały na swoich koszulach?

Na ten wpis zareagował Marcin Możdżonek - były siatkarski mistrz świata z reprezentacją Polski z 2014 roku, a obecnie radny Olsztyna i członek Nowej Nadziei, ugrupowania Sławomira Mentzena, wchodzącego w skład Konfederacji.

Tak. To normalne jeśli koszule są szyte na miarę

Temat wywołał sporo emocji, a w komentarzach wybuchła wręcz burza, bo pojawiło się w nich wiele odmiennych opinii. Często ostrych i polaryzujących. "A takie ze sklepu nie mogą być ? Muszą być z pracowni krawieckiej za milion monet?", "Jak za swoje to i na kołnierzyku, ale jak za państwowe, to z jakiego przepisu to wynika?", "Nowa afera!", "Bizancjum pełną gębą", "Bardzo fajny detal a spinki są odlotowe" - czytamy.

Nawrocki w "Gościu Wydarzeń": Premier chce szantażować nie tyle mnie, co Polki i Polaków Polsat News Polsat News

Prezydent RP Karol Nawrocki Wojtek Radwański AFP

Premier Donald Tusk Aleksander Kalka / NurPhoto AFP

Na zdjęciu nowy prezydent RP Karol Nawrocki oraz Marcin Możdżonek Filip Naumienko/REPORTER / Adam Burakowski/East News East News