Partner merytoryczny: Eleven Sports

Nawrocki wprost o walce we freak fightach, nie pozostawił wątpliwości. Co za słowa

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

Już od dwóch tygodni Karol Nawrocki jest prezydentem RP. Ten od lat kojarzony jest ze środowiskiem sportowym, a szczególnie z boksem, który trenował przed laty. Co ciekawe, jakiś czas temu podczas jednego z wywiadów jeszcze jako prezes Instytutu Pamięci Narodowej został zapytany wprost o swój udział w gali freak fightowej. Jego odpowiedź była niezwykle jasna.

Karol Nawrocki
Karol NawrockiFilip Naumienko/REPORTEREast News

Od 6 sierpnia Karol Nawrocki jest oficjalnie prezydentem Polski. Były prezes Instytutu Pamięci Narodowej zastąpił w tej roli ustępującego po 10 latach ze stanowiska Andrzeja Dudę. Nowy prezydent poza swoją przeszłością zawodową dobrze znany jest także w środowisku sportowym, a dokładniej w świecie sportów walki.

Nawrocki trenował przez długi czas boks, notując m.in. triumf w Strefowym Turnieju o Puchar Polski juniorów w wadze do 91 kilogramów. Co ciekawe, miał on przed sobą całkiem obiecującą karierę, co potwierdzają słowa Waldemara Nawrockiego, wujka prezydenta RP.

- Karol miał charakter do boksu. W ringu był także inteligentny. To taka specyficzna inteligencja, którą trudno opisać słowami. Do tego był agresywny, ale ludzie często mylą agresję taką z życia codziennego, z agresją sportową. W boksie ta agresja objawia się m.in. szybkością, wywieraniem presji, przewidywaniem ruchów rywali - przyznał cytowany przez Przegląd Sportowy Onet.

Prezydent Nawrocki jeszcze jako jeden z kandydatów do startu w wyborach prezydenckich udzielił bardzo ciekawego wywiadu dla Bogdana Rymanowskiego na jego kanał YouTube, "Rymanowski Live". Podczas niego został poruszony temat właśnie boksu, a także ewentualnej walki 42-latka w popularnych freak fightach.

Nawrocki wprost ws. swojej walki we freakach. Jaśniej się nie dało

Ten zapytany o to, czy gdyby miał możliwość zawalczenia na jednej z freakowych gal odpowiedział wprost - nie. Zdecydował się także na krótkie uargumentowanie tej decyzji. Przede wszystkim był on wówczas prezesem IPN-u.

- No nie. Jestem poważnym urzędnikiem, doktorem. Ja przede wszystkim jestem historykiem, urzędnikiem państwa polskiego - mówił.

Zobacz również:

Jannik Sinner
Tenis

Krecz Sinnera, a później taka decyzja ws. US Open. Włoch zniknął z drabinki

Jakub Rzeźnicki
Jakub Rzeźnicki

    Dziennikarz dodał jeszcze, że podczas jednej z takich walk można zarobić ogromne pieniądze. Jak przyznał po chwili Nawrocki, nawet wysoka gaża nie przekonałyby go do podjęcia się takiej rywalizacji.

    - Ja nie jestem zbyt materialnie ustosunkowany. To, że można zarobić setki tysięcy czy miliony tłukąc się w Fame MMA, to nie dla mnie - zakończył aktualny prezydent.

    Nawrocki poza boksem jest także kibicem Lechii Gdańsk.

    ''Wydarzenia'': Skandal na meczu z izraelskim klubem. Obsceniczne zachowania i antypolski banerPolsat NewsPolsat News

    Zobacz również:

    Daniel Nawrocki
    Sportowe życie

    Niespodziewany zwrot ws. syna Nawrockiej. Takich doniesień nawet Daniel Nawrocki nie mógł przewidzieć

    Mężczyzna w garniturze przemawia do mikrofonu podczas zgromadzenia, w tle widoczny transparent z napisem 'Solidarność' oraz grupa ludzi.
    Karol NawrockiTOMEK MICHALAK / REPORTEREast News
    FAME MMA
    FAME MMAKarol Makurat/REPORTEREast News

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja