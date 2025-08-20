Nawrocki wprost o walce we freak fightach, nie pozostawił wątpliwości. Co za słowa

Od 6 sierpnia Karol Nawrocki jest oficjalnie prezydentem Polski. Były prezes Instytutu Pamięci Narodowej zastąpił w tej roli ustępującego po 10 latach ze stanowiska Andrzeja Dudę. Nowy prezydent poza swoją przeszłością zawodową dobrze znany jest także w środowisku sportowym, a dokładniej w świecie sportów walki.

Nawrocki trenował przez długi czas boks, notując m.in. triumf w Strefowym Turnieju o Puchar Polski juniorów w wadze do 91 kilogramów. Co ciekawe, miał on przed sobą całkiem obiecującą karierę, co potwierdzają słowa Waldemara Nawrockiego, wujka prezydenta RP.

- Karol miał charakter do boksu. W ringu był także inteligentny. To taka specyficzna inteligencja, którą trudno opisać słowami. Do tego był agresywny, ale ludzie często mylą agresję taką z życia codziennego, z agresją sportową. W boksie ta agresja objawia się m.in. szybkością, wywieraniem presji, przewidywaniem ruchów rywali - przyznał cytowany przez Przegląd Sportowy Onet.

Prezydent Nawrocki jeszcze jako jeden z kandydatów do startu w wyborach prezydenckich udzielił bardzo ciekawego wywiadu dla Bogdana Rymanowskiego na jego kanał YouTube, "Rymanowski Live". Podczas niego został poruszony temat właśnie boksu, a także ewentualnej walki 42-latka w popularnych freak fightach.

Nawrocki wprost ws. swojej walki we freakach. Jaśniej się nie dało

Ten zapytany o to, czy gdyby miał możliwość zawalczenia na jednej z freakowych gal odpowiedział wprost - nie. Zdecydował się także na krótkie uargumentowanie tej decyzji. Przede wszystkim był on wówczas prezesem IPN-u.

- No nie. Jestem poważnym urzędnikiem, doktorem. Ja przede wszystkim jestem historykiem, urzędnikiem państwa polskiego - mówił.

Dziennikarz dodał jeszcze, że podczas jednej z takich walk można zarobić ogromne pieniądze. Jak przyznał po chwili Nawrocki, nawet wysoka gaża nie przekonałyby go do podjęcia się takiej rywalizacji.

- Ja nie jestem zbyt materialnie ustosunkowany. To, że można zarobić setki tysięcy czy miliony tłukąc się w Fame MMA, to nie dla mnie - zakończył aktualny prezydent.

Nawrocki poza boksem jest także kibicem Lechii Gdańsk.

Karol Nawrocki TOMEK MICHALAK / REPORTER East News

FAME MMA Karol Makurat/REPORTER East News