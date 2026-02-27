Nawrocki w szatni Polaków. Krzyki na całe gardło, tak zachował się prezydent

Igor Szarek

Oprac.: Igor Szarek

27 lutego fani basketu z kraju nad Wisłą byli świadkami nieprawdopodobnego widowiska. "KoszKadra" zafundowała nam bowiem pełen emocji mecz z Łotyszami. Losy starcia ważył się aż do ostatnich sekund. Całość tego pełnego dramaturgii spektaklu obserwował z pierwszego rzędu prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Karol Nawrocki. Tuż po zakończeniu spotkania głowa naszego kraju zameldowała się w szatni Polaków, aby wraz z nimi świętować triumf. Nawrocki zrobił to w niezwykle pompatyczny sposób.

Trener drużyny koszykówki w garniturze energicznie motywuje zawodników zgromadzonych wokół w szatni. Koszykarze ubrani są w białe stroje z napisem Polska, panuje atmosfera skupienia i zaangażowania.
Karol Nawrocki z płomiennym "wystąpieniem" po meczu reprezentacji PolskiWOJCIECH FIGURSKI / 058sport.pl/NEWSPIX.PLNewspix.pl

27 lutego kibice basketu z kraju nad Wisłą byli świadkami nie lada widowiska. To właśnie tego dnia "KoszKadra" rozegrała kolejne spotkanie w ramach toczących się obecnie eliminacji do przyszłorocznych koszykarskich MŚ. Nasi reprezentanci udali się do Rygi, gdzie czekało na nich arcytrudne starcie z Łotyszami.

W pierwszej połowie podopieczni trenera Igora Milicicia mieli wyraźny problem z upilnowaniem rywali. Ci wykazywali się natomiast zabójczą wręcz skutecznością zza łuku. "Biało-czerwonych" przy życiu trzymały głównie wyczyny Jordana Loyda oraz Mateusza Ponitki. Do przerwy liderzy naszej kadry byli odpowiedzialni na 38 z 42 punktów zespołu.

Sytuacja odmieniła się jednak w trzeciej kwarcie. Pozostali zawodnicy z kraju nad Wisłą zaczęli wreszcie zdobywać punkty, natomiast strzelecka machina Łotyszy wyraźnie zwolniła. To dało szanse na odrobienie strat, a w dłuższej perspektywie osiągnięcie minimalnego prowadzenia.

Na kilkadziesiąt sekund przed końcem meczu na tablicy widniał wynik 81:79 dla Polski. To właśnie wtedy jeden z rywali zdołał wywalczyć akcję typu "2 plus 1", dzięki czemu to Łotysze wyszli na jednopunktowe prowadzenie w absolutnie kluczowym momencie meczu. Do końca spotkania zostało bowiem tylko 3,7 sekundy. Tyle wystarczyło jednak, aby piłka trafiła w ręce wspomnianego wcześniej Jordana Loyda, który oddał szalony rzut za trzy punkty. Ten ostatecznie znalazł drogę do kosza, dzięki czemu to nasi reprezentanci zwyciężyli spotkanie wynikiem 84:82.

Karol Nawrocki nie wytrzymał po zwycięstwie Polaków. Szalona feta w szatni

Tego dnia na trybunach zasiadały dwie bardzo ważne osoby. Kamery błyskawicznie wychwyciły obecność prezydenta Łotwy Edgarsa Rinkevicsa oraz zasiadającego zaraz obok prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Karola Nawrockiego. Wspólnie mogli oni obejrzeć pełne dramaturgii widowisko, zakończone absolutnie szalonym zwycięstwem "Biało-czerwonych".

Tuż po szczęśliwym zakończeniu meczu z Łotyszami Karol Nawrocki udał się do szatni "KoszKadry", aby świętować sukces wraz z naszymi reprezentantami. Zrobił to w naprawdę pompatyczny sposób, do którego zresztą przyzwyczaił w ostatnich miesiącach fanów sportu z kraju nad Wisłą. Postawa naszych koszykarzy wyraźnie uradowała Karola Nawrockiego. Z jego ust wydobył się głośny okrzyk, który momentalnie podłapany został przez zawodników oraz członków sztabu.

Zobacz również:

Prezydent Karol Nawrocki obejrzał mecz Polaków w towarzystwie prezydent Łotwy
Reprezentacja Mężczyzn

Popis Biało-czerwonych na oczach prezydenta. Rekordowy wyczyn polskiej gwiazdy

Andrzej Klemba
Andrzej Klemba
Koszykarze reprezentacji Polski oraz członkowie sztabu szkoleniowego wiwatują i świętują w szatni, wszyscy wznoszą ręce z okrzykami radości. Część osób ubrana jest w stroje sportowe z nazwą POLSKA, pozostali w garniturach lub czarnych koszulkach.
Feta po zwycięstwie "KoszKadry"WOJCIECH FIGURSKI / 058sport.pl/NEWSPIX.PLNewspix.pl
Grupa uśmiechniętych zawodników polskiej drużyny koszykarskiej pozuje w szatni wraz ze sztabem trenerskim i oficjelami, na środku widoczna koszulka z nazwiskiem Wójcik.
Karol Nawrocki otrzymał od "KoszKadry" specjalną koszulkę ze swoim nazwiskiemWOJCIECH FIGURSKI / 058sport.pl/NEWSPIX.PLNewspix.pl
Uśmiechnięty mężczyzna w garniturze z biało-czerwonym szalikiem kibica z napisem Polska macha ręką, obok niego stoi inny mężczyzna, a w tle widoczna jest loża stadionowa.
Prezydent RP Karol NawrockiLukasz Kalinowski/East NewsEast News
Gol Oskara Pietuszewskiego już w pierwszej minucie dla FC Porto! WIDEO (Eleven Sports)Eleven Sports

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja