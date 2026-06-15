Nawrocki uciął pytanie dziennikarza. Potem wyjawił ws. rozmów z Trumpem

Nawrocki spędził tę godzinę na mszy. Wieczór i noc spędził jednak w Białym Domu, gdzie podziwiał kolejne walki MMA o mistrzowskie pasy. Dana White, wielki przyjaciel Donalda Trumpa, zorganizował prezydentowi USA wyśmienite pod kątem sportowym urodziny.

Karol Nawrocki przerwał dziennikarzowi

Wizyta Nawrockiego w USA miała skupiać się na paru elementach - głównym daniem były obchodzone z pompą urodziny Donalda Trumpa w Białym Domu. Prezydent miał jednak szerszy plan. Wiadomym było, że najważniejszym tematem, jaki miał omówić z Donaldem Trumpem jest kwestia obecności amerykańskich wojsk w Polsce.

To właśnie o to pytali go dziennikarze, gdy polski prezydent szedł do kościoła na mszę. Wtedy też Nawrocki postanowił przerwać jednemu z nich. "Idę się modlić, nie krzyczcie, drodzy państwo. Kościół, modlitwa, wchodzimy, panie redaktorze" - powiedział i do tematu wrócił po godzinie spędzonej na mszy.

Karol Nawrocki szczerze o rozmowach z Donaldem Trumpem

"Nasz cel strategiczny jest taki: im więcej żołnierzy amerykańskich w Polsce, tym lepiej. Stała obecność żołnierzy amerykańskich jest naszym celem" - wyjaśnił Nawrocki po liturgii. W rozmowie z dziennikarzami pojawił się także temat jego własnych doświadczeń z Donaldem Trumpem i tego, jak traktuje ich pogawędki, zarówno krótsze jak i dłuższe.

"Każde nasze spotkanie, a było ich już wiele, włącznie z rozmowami telefonicznymi, jest dla mnie czasem do tego, aby rozmawiać o interesach Polski" - tłumaczył. Zdaje się, że to także miał na myśli podczas króciutkiej wymiany zdań, do jakiej doszło między panami podczas gali UFC. Dodał też, że Trump bardzo ceni sobie Polskę m.in. za jej zaangażowanie w misjach NATO.

Prezydenci Polski i Stanów Zjednoczonych: Karol Nawrocki i Donald Trump SAUL LOEB AFP

Prezydenci Polski i Stanów Zjednoczonych: Karol Nawrocki i Donald Trump SAUL LOEB AFP





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