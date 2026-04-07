Spotkanie Mariusza Pudzianowskiego i Karola Nawrockiego wywołało ogromne poruszenie w całym kraju - obaj panowie podzielili się fotkami i nagraniami ze wspólnie spędzonego czasu za pośrednictwem mediów społecznościowych, co tylko podkręciło zainteresowanie opinii publicznej.

"Pudzian" nie szczędził słów uznania dla prezydenta, podkreślając jego charakter i zaangażowanie. Zdradził, że choć ustalenia zakładały spokojniejszy trening, Nawrocki nie odpuścił i poradził sobie z ciężarem 150 kg na ławce. Jak zaznaczył, to bardzo dobry wynik, szczególnie dla osoby, której główną sportową pasją jest boks.

Niedługo później również sam prezydent opublikował zdjęcie na swoich profilach, opatrując je krótkim komentarzem o treningu z "najsilniejszym człowiekiem na świecie". Wpis szybko zebrał tysiące reakcji - jedni internauci chwalili formę i determinację głowy państwa, inni podchodzili do całej sytuacji bardziej krytycznie i twierdzili, że lider narodu nie powinien decydować się na takie kroki, a tym bardziej "chwalić się swoimi podbojami" w mediach społecznościowych.

Mateusz Kubiszyn zaczepił Karola Nawrockiego. Chce odbyć z nim sparing na gołe pięści

Szczególne zainteresowanie wzbudził komentarz, jaki pod postem polityka zostawił Mateusz Kubiszyn. Znany jako "Don Diego" mistrz walk na gołe pięści federacji Gromda postanowił zaczepić prezydenta i... rzucił mu bezpośrednie wyzwanie. "Panie prezydencie, wszystko git, ale nie ma pan psychy, żeby zrobić sparing na gołe łapy" - napisał.

Na reakcję internautów wcale nie trzeba było długo czekać. Pod komentarzem Kubiszyna pojawiło się wiele krytycznych głosów, w których użytkownicy zarzucali mu brak powagi i próbę zwrócenia na siebie uwagi kosztem głowy państwa. Niektórzy podkreślali, że prezydent nie powinien być wciągany w tego typu pojedynki. Sam Kubiszyn postanowił odnieść się do zamieszania i zaapelował o spokój w dyskusji. Poprosił komentujących, by unikali niepotrzebnych emocji i "polaczkowania", życząc wszystkim miłego dnia.

Mateusz Kubiszyn jest aktualnym mistrzem walk na gołe pięści federacji Gromda, a tytuł ten wywalczył w maju 2023 roku, kiedy to podczas gali Gromda 13 pokonał Bartłomieja Domalika. Od tamtej pory żaden rywal nie był w stanie odebrać mu tytułu czempiona.

