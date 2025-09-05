Nawrocki poszedł śladami Świątek. Polka kocha to miejsce, niespodziewany widok
Już od miesiąca Karol Nawrocki jest prezydentem RP. W swoją pierwszą zagraniczną podróż udał się do Waszyngtonu, a następnie do Watykanu i Rzymu. Podczas swojej wizyty w stolicy Włoch znalazł trochę czasu, aby odwiedzić jedną z tamtejszych restauracji. Wiele wskazuje, że wybór nie był przypadkowy, bowiem niedawno ten sam lokal odwiedziła... Iga Świątek.
Całkiem niezły sezon notuje aktualnie Iga Świątek. Po kiepskiej pierwszej części zdawała się wrócić do dobrej formy notując bardzo dobre wyniki. Doszła do finału zmagań w Bad Homburg, a następnie wygrała wielkoszlemowy Wimbledon. Do tego doszedł także triumf w turnieju WTA 1000 w Cincinnati oraz ćwierćfinał US Open.
Co roku w kalendarzu naszej tenisistki znajduję się także rywalizacja w Rzymie. Korty na Foro Italico zdecydowanie są jednymi z ulubionych 24-latki, co udowadniają chociażby wyniki. Podczas swojej kariery Polka wygrywała tam już trzy razy.
W 2025 roku poszło jej nieco gorzej, bowiem przegrała już w 1/16 finału z Danielle Collins. Co ciekawe, w stolicy Włoch znajduję się jedna z ulubionych restauracji Świątek, Ristorante La Vittoria.
Nawrocki śladem Świątek, niespotykany widok
To samo miejsce przy okazji swojej pierwszej zagranicznej wyprawy, jako prezydent RP odwiedził także Karol Nawrocki. Następca Andrzeja Dudy pierw udał się do Waszyngtonu, gdzie spotkał się z prezydentem Stanów Zjednoczonych, Donaldem Trumpem, a następnie odwiedził właśnie stolicę Włoch, Rzym. Wszystkim w mediach społecznościowych pochwalił się profil lokalu.
- Przy okazji spotkań instytucjonalnych w Rzymie i Watykanie mieliśmy zaszczyt powitać Prezydenta RP Karola Nawrockiego w Ristorante La Vittoria - czytamy w poście.
Karol Nawrocki od lat kojarzony jest m.in. ze swojej aktywności sportowej. Od lat trenuje boks, a także jest oddanym kibicem Lechii Gdańsk. Wydawać się może, że wizyta akurat w Ristorante La Vittoria może nie być przypadkiem.