Całkiem niezły sezon notuje aktualnie Iga Świątek. Po kiepskiej pierwszej części zdawała się wrócić do dobrej formy notując bardzo dobre wyniki. Doszła do finału zmagań w Bad Homburg, a następnie wygrała wielkoszlemowy Wimbledon. Do tego doszedł także triumf w turnieju WTA 1000 w Cincinnati oraz ćwierćfinał US Open.

Co roku w kalendarzu naszej tenisistki znajduję się także rywalizacja w Rzymie. Korty na Foro Italico zdecydowanie są jednymi z ulubionych 24-latki, co udowadniają chociażby wyniki. Podczas swojej kariery Polka wygrywała tam już trzy razy.

W 2025 roku poszło jej nieco gorzej, bowiem przegrała już w 1/16 finału z Danielle Collins. Co ciekawe, w stolicy Włoch znajduję się jedna z ulubionych restauracji Świątek, Ristorante La Vittoria.

Rozwiń

Nawrocki śladem Świątek, niespotykany widok

To samo miejsce przy okazji swojej pierwszej zagranicznej wyprawy, jako prezydent RP odwiedził także Karol Nawrocki. Następca Andrzeja Dudy pierw udał się do Waszyngtonu, gdzie spotkał się z prezydentem Stanów Zjednoczonych, Donaldem Trumpem, a następnie odwiedził właśnie stolicę Włoch, Rzym. Wszystkim w mediach społecznościowych pochwalił się profil lokalu.

Rozwiń

- Przy okazji spotkań instytucjonalnych w Rzymie i Watykanie mieliśmy zaszczyt powitać Prezydenta RP Karola Nawrockiego w Ristorante La Vittoria - czytamy w poście.

Karol Nawrocki od lat kojarzony jest m.in. ze swojej aktywności sportowej. Od lat trenuje boks, a także jest oddanym kibicem Lechii Gdańsk. Wydawać się może, że wizyta akurat w Ristorante La Vittoria może nie być przypadkiem.

Alcaraz melduje się w półfinale! Pegula również wśród najlepszych [Day 10] AP © 2025 Associated Press

Iga Świątek Wojciech Kubik East News

Karol Nawrocki TOMEK MICHALAK / REPORTER East News