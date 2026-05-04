Nawrocki otrzymał wyjątkowy prezent od polskiego mistrza. Zdjęcie trafiło do sieci

Nie jest tajemnicą, że obecny prezydent Polski Karol Nawrocki to ogromny fan sportu. 43-letni polityk w przeszłości regularnie odwiedzał trybuny stadionu Lechii Gdańsk. Niedawno przeprowadził trening siłowy z Mariuszem Pudzianowskim oraz pojawił się na murawie po ostatnim gwizdku finału krajowego pucharu pomiędzy Górnikiem Zabrze a Rakowem Częstochowa.

Ogromną pasją Nawrockiego w dalszym ciągu pozostaje także boks. To właśnie szlachetna dyscyplina sztuk walki jest mu najbliższa, bowiem sam ją trenował. W dodatku prezydent dzięki obecności na sali treningowej miał okazję poznać bliżej kilku aktywnych zawodowców, takich jak m.in. mistrz Polski zawodowców w wadze ciężkiej i mistrz WBC Baltic Kacper Meyna.

- Można powiedzieć, że przyjaźń. Wzbudziłem u niego sympatię tym, że jestem z Gołubia oraz tym, że jestem patriotą. Roman Dambek z "Gryfu Pomorskiego" mówił, że zawsze jestem na wszelkich wydarzeniach i występach patriotycznych. Można powiedzieć, że Karol zakochał się we mnie, w tym moim podejściu do życia i patriotyzmu - opisywał kulisy relacji z Nawrockim Meyna podczas sierpniowej rozmowy z Arturem Gacem.

Zaskakujące obrazki z Pałacu Prezydenckiego. Tę wizytę Nawrocki zapamięta na długo

Przy okazji obchodów Święta Narodowego 3 Maja panowie mieli okazję ponownie się spotkać. Meyna pojawił się w Warszawie wraz z małżonką na zaproszenie z kancelarii prezydenta, a w pewnym momencie swojej wizyty wręczył przyjacielowi wyjątkowy prezent. Nawrocki otrzymał od pięściarza rękawice, w których ten wywalczył ostatnio w Kościerzynie pas międzynarodowego mistrza Polski w wadze ciężkiej. Co ciekawe, głowa państwa oglądała tę walkę na żywo z widowni.

- Elegancja, piękne chwile i wyjątkowa atmosfera w sercu Warszawy. Dziękujemy za zaproszenie - dobrze było być częścią tego dnia. Bóg, Honor, Ojczyzna - napisała Daria Meyna na Instagramie, publikując też zdjęcie męża z prezydentem.

Moment przekazania wspomnianych rękawic Nawrockiemu uchwycił natomiast promotor Krystian Kazyszka, który, podobnie jak partnerka Meyny, pokusił się o wyrażenie wdzięczności za zaproszenie na obchody święta narodowego.

- Mieliśmy dziś zaszczyt uczestniczyć w obchodach Święta Konstytucji 3 Maja na zaproszenie Kancelarii Prezydenta RP. Podczas spotkania z Prezydentem Polski Karolem Nawrockim, aktualny mistrz Polski zawodowców w wadze ciężkiej i mistrz WBC Baltic Kacper Meyna przekazał Panu Prezydentowi podpisane rękawice ze swojej ostatniej walki w Sercu Kaszub - napisał.

