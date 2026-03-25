Nawrocki oficjalnie ogłosił ws. prezesa Wisły Kraków. Podjęto decyzję

Anna Dymarczyk

Karol Nawrocki założył niedawno Radę Biznesu, która ma doradzać mu w kwestiach współpracy między biznesem a administracją państwową. Wśród wybranych przez niego przedstawicieli znalazły się głośne nazwiska. Nawrocki postanowił powołać do rady m.in. prezesa Wisły Kraków, Jarosława Królewskiego. Dla samego zainteresowanego nie jest to pierwsza współpraca z administracją publiczną.

Jarosław Królewski na tle trybun stadionu, obok Karol Nawrocki przemawiający przed mikrofonem w pomieszczeniu.
Jarosław Królewski, Karol Nawrocki

"Znaleźliśmy się jako państwo w tym, co ekonomiści nazywają pułapką średniego rozwoju. Wierzę, że Rada Biznesu przy prezydencie, przy moim wielkim wsparciu, będzie potrafiła tę pułapkę przełamać" - zapewniał prezydent Karol Nawrocki, informując o powołaniu rady.

Karol Nawrocki powołał Radę Biznesu

Nawrocki obok Rady Zdrowia, Rady Energii i Zasobów Naturalnych czy Rady Gospodarczej postanowił powołać kolejny organ doradczy - Radę Biznesu. Będzie miała ona na celu przede wszystkim upłynnienie komunikacji między światem biznesu a administracją prezydenta RP, ale poza tym ma być również miejscem konsultacji dotyczących prawnych zmian w tej dziedzinie.

Prezydent powołał do niej znane osobistości, w tym Jarosława Królewskiego, prezesa Wisły Kraków oraz informatycznej spółki Synerise z siedzibą w Krakowie. Klub postanowił od razu pochwalić się tym faktem w mediach społecznościowych.

Jarosław Królewski w Radzie Biznesu prezydenta Nawrockiego

"Prezydent Polski - Karol Nawrocki powołał Jarosława Królewskiego - właściciela i prezesa TS Wisła Kraków S.A. - do nowo utworzonej Rady Biznesu. To ogromne wyróżnienie dla naszej społeczności i docenienie merytorycznej pracy ponad podziałami" - pisali przedstawiciele klubu na portalu X.

Przypomnieli także, że to nie pierwsza rola doradcza Królewskiego związana z polityką. Należy on również do Rady Przyszłości Polski założonej przez Donalda Tuska. Prezes Wisły Kraków znalazł dla siebie miejsce nie tylko w świecie przedsiębiorczości i piłki nożnej, ale również w polityce, choć stara się robić to bardzo ostrożnie.

