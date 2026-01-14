Partner merytoryczny: Eleven Sports

Nawrocki nie mógł uwierzyć. Nagły przewrót w 28 minut. Istny horror

Tomasz Brożek

Tomasz Brożek

Prezydent Karol Nawrocki znany jest ze swojej wielkiej sympatii do Lechii Gdańsk. Głowa naszego państwa przez nie kryje swoich związków ze środowiskiem kibicowskim, czego przykładem była ostatnia pielgrzymka na Jasną Górę. Ciekawe jest to, jak wyglądały jego świadome początki obecności na stadionowej trybunie. A wszystko zaczęło się od horroru, w którym przewrót dokonała się w czasie zaledwie 28 minut.

Mężczyzna w ciemnej kurtce zimowej stoi na śniegu, spoglądając w dół z poważnym wyrazem twarzy, tło rozmyte, obok widoczna sylwetka innej osoby w czapce.
Prezydent RP - Karol NawrockiMarcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Głośnym echem odbył się udział Karola Nawrockiego w XVIII Ogólnopolskiej Patriotycznej Pielgrzymce Kibiców. Przyjeżdżając na Jasną Górę prezydent RP dotrzymał obietnicy, którą złożył przed rokiem, gdy uczestniczył w tym wydarzeniu jeszcze w roli obywatelskiego kandydata na najważniejszy urząd w państwie.

Karol Nawrocki związany jest jednak z ideą zjazdów piłkarskich fanów z całej Polski do stóp Matki Bożej Częstochowskiej już od lat. A wszystko ze względu na swoją wielką sympatię i przynależność do grona kibiców Lechii Gdańsk.

Zobacz również:

Na zdjęciu prezydent Karol Nawrocki oraz premier Donald Tusk
Sportowe życie

Burza wokół Nawrockiego. Wystarczyły 2 słowa. I nagle taka szpila w Tuska

Tomasz Brożek
Tomasz Brożek

    Niewielu wie być może, jak wyglądały początki Karola Nawrockiego na stadionowej trybunie. A on sam opowiedział o tym niegdyś podczas rozmowy z cyklu "Wywiad z Huliganem", którą jakiś czas temu przypomniała Telewizja Republika.

    Karol Nawrocki sam ujawnił. Tak wyglądały jego początki w roli kibica Lechii Gdańsk

    Karol Nawrocki ujawnił wówczas, że to jego ojciec Ryszard był tą osobą, która jako pierwsza wzięła go ze sobą na mecz. Było to w okolicach 1988-89 roku, a więc przyszła głowa państwa miała wtedy około pięciu lat.

    Pamiętam swój pierwszy mecz. Taki świadomy, oczywiście. W latach 80-tych ojciec mnie jeszcze zabierał na Lechię, ale nic z tego nie pamiętam, mimo że z pamięci żyję
    tłumaczył ówczesny dyrektor Muzeum II Wojny Światowej

    Po czym opowiedział o swoim pierwszym, konkretnym kibicowskim wspomnieniu. A przypada ono na nie byle jakie, bo niezwykle emocjonujące spotkanie.

    Mój pierwszy mecz to Lechia - Stilon Gorzów. Lechia przegrywała 0:4 i skończyło się 4:4. Pamiętam, byłem ze swoim kolegą na tym meczu. Niewiele widziałem. Musiałem korelować to, co widzę na trybunach i okrzyki z tym, co widziałem na boisku. To taki szok, że z 0:4 można zrobić 4:4. Pomyślałem wtedy, że tak naprawdę piłka jest czymś, co wciąga i co jest zupełnie nieprzewidywalne
    wspominał Karol Nawrocki

    Wspominana potyczka miała miejsce 22 sierpnia 1992 roku na stadionie w Gdańsku przy ulicy Traugutta. Lechia przystępowała do tamtego spotkania w roli faworyta po zwycięstwach w dwóch pierwszych meczach. Niespodziewanie jednak to goście jednak ruszyli do ataku i to w tak piorunującym stylu, że po 27. minutach prowadzili już 4:0.

    Po zmianie stron gdańszczanie ruszyli jednak w pogoń za rywalami i to pogoń udaną. Sygnał do odrabiania strat dał w 60. minucie Karol Sobczak, a potem do siatki trafiali jeszcze Mirosław Giruć, Tomasz Unton (po rzucie karnym) oraz w 88. minucie Radosław Błondek. I tak Lechia odwróciła losy spotkania w ciągu 28 minut.

    Horror przy ul. Traugutta
    rozpisywała się o tamtym meczu ówczesna prasa, której fragmenty przytacza na swoich łamach portal Lechia.net

    Zobacz również:

    Karol Nawrocki i Adam Małysz (w ramce)
    Skoki Narciarskie

    Karol Nawrocki tak zareagował na słowa Adama Małysza. Prezes PZN zdradził kulisy

    Tomasz Kalemba
    Tomasz Kalemba
      "Wydarzenia": Kolejne weta prezydenta NawrockiegoPolsat NewsPolsat News
      Mężczyzna w garniturze przemawia zza mównicy gestykulując dłońmi na tle rozmytej biało-czerwonej flagi Polski.
      Karol NawrockiKlaudia RadeckaAFP
      Grupa ludzi ubrana w zimowe ubrania podczas opadów śniegu na stadionie, kibice trzymający biało-czerwone szaliki z godłem Polski, atmosfera wsparcia dla drużyny sportowej.
      Karol Nawrocki, prezydent RPGrzegorz MomotPAP
      Uśmiechnięty mężczyzna z krótkimi blond włosami w eleganckim garniturze, sfotografowany w półzbliżeniu, w tle rozmyte jasne elementy architektury wewnętrznej.
      Karol NawrockiSERGEI GAPONAFP

      Najnowsze

    • Piłka nożna
    • Żużel
    • Zimowe
    • Koszykówka
    • Sporty walki
    • Siatkówka
    • Hokej
    • Piłka ręczna
    • Tenis
    • Motorowe
    • Inne
    • Redakcja