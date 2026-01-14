Nawrocki nie mógł uwierzyć. Nagły przewrót w 28 minut. Istny horror

Głośnym echem odbył się udział Karola Nawrockiego w XVIII Ogólnopolskiej Patriotycznej Pielgrzymce Kibiców. Przyjeżdżając na Jasną Górę prezydent RP dotrzymał obietnicy, którą złożył przed rokiem, gdy uczestniczył w tym wydarzeniu jeszcze w roli obywatelskiego kandydata na najważniejszy urząd w państwie.

Karol Nawrocki związany jest jednak z ideą zjazdów piłkarskich fanów z całej Polski do stóp Matki Bożej Częstochowskiej już od lat. A wszystko ze względu na swoją wielką sympatię i przynależność do grona kibiców Lechii Gdańsk.

Niewielu wie być może, jak wyglądały początki Karola Nawrockiego na stadionowej trybunie. A on sam opowiedział o tym niegdyś podczas rozmowy z cyklu "Wywiad z Huliganem", którą jakiś czas temu przypomniała Telewizja Republika.

Karol Nawrocki sam ujawnił. Tak wyglądały jego początki w roli kibica Lechii Gdańsk

Karol Nawrocki ujawnił wówczas, że to jego ojciec Ryszard był tą osobą, która jako pierwsza wzięła go ze sobą na mecz. Było to w okolicach 1988-89 roku, a więc przyszła głowa państwa miała wtedy około pięciu lat.

Pamiętam swój pierwszy mecz. Taki świadomy, oczywiście. W latach 80-tych ojciec mnie jeszcze zabierał na Lechię, ale nic z tego nie pamiętam, mimo że z pamięci żyję

Po czym opowiedział o swoim pierwszym, konkretnym kibicowskim wspomnieniu. A przypada ono na nie byle jakie, bo niezwykle emocjonujące spotkanie.

Mój pierwszy mecz to Lechia - Stilon Gorzów. Lechia przegrywała 0:4 i skończyło się 4:4. Pamiętam, byłem ze swoim kolegą na tym meczu. Niewiele widziałem. Musiałem korelować to, co widzę na trybunach i okrzyki z tym, co widziałem na boisku. To taki szok, że z 0:4 można zrobić 4:4. Pomyślałem wtedy, że tak naprawdę piłka jest czymś, co wciąga i co jest zupełnie nieprzewidywalne

Wspominana potyczka miała miejsce 22 sierpnia 1992 roku na stadionie w Gdańsku przy ulicy Traugutta. Lechia przystępowała do tamtego spotkania w roli faworyta po zwycięstwach w dwóch pierwszych meczach. Niespodziewanie jednak to goście jednak ruszyli do ataku i to w tak piorunującym stylu, że po 27. minutach prowadzili już 4:0.

Po zmianie stron gdańszczanie ruszyli jednak w pogoń za rywalami i to pogoń udaną. Sygnał do odrabiania strat dał w 60. minucie Karol Sobczak, a potem do siatki trafiali jeszcze Mirosław Giruć, Tomasz Unton (po rzucie karnym) oraz w 88. minucie Radosław Błondek. I tak Lechia odwróciła losy spotkania w ciągu 28 minut.

Horror przy ul. Traugutta

