Nawrocki nie mógł tego przemilczeć, jasny komunikat do Polaków. Piękne słowa

Pełna w sportowe emocje była niedziela 11 stycznia. Wszystko ruszyło już wczesnym rankiem, bowiem w Australii, a dokładniej w Sydney o pierwszy, historyczny triumf w tenisowym United Cup walczyła reprezentacja z Igą Świątek na czele. Finalnie po zaciętym spotkaniu "Biało-Czerwoni" pokonali Szwajcarów 2:1 i mogli świętować wielki sukces.

Niedługo potem w wielkim finale mistrzostw Europy w halowym hokeju na trawie z Austrią walczyli właśnie hokeiści. Rywalizacja także była bardzo zacięta, gdyż po regulaminowym czasie gry tablica wyników wskazywała 3:3. O zwycięstwie zadecydowały karne zagrywki. W nich lepsi okazali się przeciwnicy i to oni zostali mistrzami kontynentu.

Swoje święto mieli także nasi skoczkowie narciarscy, gdyż w ten weekend rywalizacja w Pucharze Świata odbywała się w Zakopanem. Szczególnie ważne były niedzielne zmagania, gdyż swoją ostatnią próbę w zawodach najwyżej rangi na Wielkiej Krokwi oddać miał Kamil Stoch.

To właśnie tam osobiście pojawił się aktualny prezydent Karol Nawrocki. 42-latek tym samym w pewien sposób kontynuuje tradycję swojego poprzednika, Andrzeja Dudy, który regularnie wspierał naszych skoczków z samego obiektu. Mimo to nowemu prezydentowi nie przeszły koło nosa wspomniane wydarzenia.

Nawrocki przekazał gratulacje, jasny komunikat do sportowców

Urzędujący prezydent za pośrednictwem mediów społecznościowych pogratulował wszystkim, którzy w niedzielę walczyli o kolejne sukcesy dla Polski. Jak czytamy, był to dzień wielkich sportowych emocji.

To był dzień pełen wielkich sportowych emocji. W Sydney Polska po raz pierwszy triumfuje w United Cup! Do trzech razy sztuka - i tym razem zwycięsko. Wielkie gratulacje! W halowym hokeju na trawie Polacy sięgają po srebro mistrzostw Europy po niezwykle zaciętym finale z Austrią. MVP turnieju Gracjan Jarzyński, najlepszym bramkarzem Mateusz Popiołkowski. Polska jest z Was dumna

- Dziś także Wielka Krokiew w Zakopanem - wspaniała atmosfera, biało-czerwone flagi i Konkurs Indywidualny Pucharu Świata. To był ostatni występ Kamila Stocha - dziękujemy Legendzie za lata dumy, zwycięstw i sportowej klasy. Gratulacje dla zwycięzców i wyrazy uznania dla polskich skoczków za walkę do końca - dodał Nawrocki.

