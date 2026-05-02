Jeszcze w samo południe prezydent Karol Nawrocki uczestniczył w uroczystościach na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego, podczas których wręczał nominacje generalskie, a także odznaczenia państwowe dla działaczy polonijnych i akty powołania członkom Rady do Spraw Polonii i Polaków za Granicą przy Prezydencie RP.

- Chciałbym, abyśmy wszyscy sobie uświadomili, że my naszą misję wykonujemy dziś przez chwilę, a Rzeczpospolita trwała i trwać będzie w kolejnych pokoleniach. Bez tej misji nie będzie nigdy dobrego prezydenta, dobrego rządu, ani dobrego generała. Musimy myśleć o trwałej, ponad tysiącletniej Rzeczpospolitej i tej, która trwać będzie przez kolejne tysiąc lat - mówił podczas swojego wystąpienia Karol Nawrocki.

Puchar Polski: Górnik - Raków. Karol Nawrocki na trybunach

Prezydent RP - jako wielki fan futbolu - nie mógł jednak darować sobie także sobotniej wizyty na PGE Narodowym, w stronę którego spogląda dzisiaj wzrok wszystkich kibiców piłkarskich w Polsce. A to wszystko ze względu na finał Pucharu Polski, w którym Raków Częstochowa walczy o trofeum z Górnikiem Zabrze.

Głowa naszego państwa została pokazana przez kamery TVP Sport podczas "Mazurka Dąbrowskiego", który został odegrany tuż przed pierwszym gwizdkiem sędziego. Karol Nawrocki zasiadł w loży VIP u boku wielu znamienitych postaci ze świata polskiego futbolu.

Na PGE Narodowym zabrakło jednak prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej - Cezarego Kuleszy, który - wraz z Adamem Kaźmierczakiem oraz Łukaszem Wachowskim - nie zdążył dziś dolecieć do Warszawy po ostatnim Kongresie FIFA. Wszystko ze względu na opóźnienia na lotnisku w Vancouver, wynikających z usterki jednego z samolotów.

Co warte podkreślenia, przed rozpoczęciem Pucharu Polski uczczono także pamięć zmarłego 10 kwietnia Jacka Magiery, wychowanka Rakowa, a ostatnio drugiego trenera reprezentacji Polski.

