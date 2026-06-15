Prezydent RP Karol Nawrocki przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych, gdzie przybył w sobotę wieczorem czasu lokalnego. Ostatnie godziny były dla niego intensywne. Głowa naszego państwa uczestniczyła między innymi w Mszy Świętej w Silver Spring w stanie Maryland, a także spotkała się z miejscową Polonią.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Karol Nawrocki pojawił się także na zorganizowanej tuż przy Białym Domu gali UFC Freedom 250, mającej uświetnić państwowy jubileusz oraz urodziny Donalda Trumpa.

Obaj prezydenci mieli zresztą okazję, by spotkać się podczas tego wydarzenia, co dało się zauważyć podczas transmisji. Ich dialog trwał około minuty.

Teraz w mediach wybrzmiewają echa wizyty Karola Nawrockiego na tym wyjątkowym wydarzeniu.

Szef BBN po wizycie Nawrockiego u Trumpa. "Format ekskluzywny"

Głos w tym temacie zabrał między innymi w rozmowie z "W Polsce 24" szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego - Bartosz Grodecki.

- Szkoda panu, że nie był pan na gali UFC Freedom 250 z prezydentem w Białym Domu? - zapytał go Marcin Wikło.

Format był rzeczywiście bardzo ekskluzywny. Pojechał pan prezydent na zaproszenie prezydenta Trumpa. Tylko się cieszyć, bo pan prezydent wyznacza teraz kurs polityki transatlantyckiej w kraju. Z tego należy tylko i wyłącznie korzystać

Zapewnił przy tym, że samo zaproszenie skierowane do Karola Nawrockiego świadczy o tym, w jak wyjątkowy sposób traktuje do Donald Trump, zaliczając do grona "najbliższych znajomych".

- To jest też relacja nie tylko związana z tym kursem, o którym wcześniej wspomniałem, ale też relacja osobista. Pan prezydent jest w ekskluzywnym gronie najbliższych znajomych pana prezydenta Trumpa, co pozwala też oczywiście na formułowanie naszych interesów i rozmowy o tym, co jest dla Polski najważniejsze, co pan prezydent konsekwentnie robi - stwierdził Bartosz Grodecki.

- 80. urodziny - okrągła rocznica, 250 lat Stanów Zjednoczonych. Pan prezydent Nawrocki zaproszony. Rozmowa bezpośrednia z prezydentem Trumpem. Tak to powinno być, tak powinno wyglądać. Warto podkreślić, że stosunkach międzynarodowych formaty oficjalne są ważne, formaty osobiste dużo ważniejsze - dodał w dalszej części swojej wypowiedzi.

Szef BBN zaznaczył przy tym, że samo wydarzenie pod Białym Domem miało wyjątkowy charakter, wpisujący się w amerykański sznyt.

- UFC to show. Tak samo, jak każdy inny sport. To federacja, która tam powstała. Ogromna federacja. Pamiętam jej początki. W tej chwilo to już jest pewna formuła, która wpisuje się w życie sportowe Amerykanów tak samo jak futbol, hokej czy koszykówka. Więc taką formułę pan prezydent przyjął - powiedział.

Prezydent Karol Nawrocki Wojciech Strozyk/REPORTER Reporter

Donald Trump MANDEL NGAN AFP





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