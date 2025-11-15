Piątkowy wieczór na PGE Narodowym obfitował w wielkie piłkarskie emocje. W 43. minucie blisko 57 tysięcy kibiców oszalało po golu Jakuba Kamińskiego. Robert Lewandowski przytomnie wypuścił w bój młodszego kolegę, a ten w sytuacji sam na sam z Verbruggenem zmieścił piłkę między jego nogami. Tuż po przerwie Holendrzy wyrównali za sprawą Memphisa Depaya, a wynik nie zmienił się już do ostatniego gwizdka sędziego.

Tusk i Nawrocki zabrali głos po meczu

Na trybunach PGE Narodowego obecny był m.in. prezydent RP Karol Nawrocki, który po zakończonym spotkaniu zabrał głos w swoich mediach społecznościowych. - "Polacy, dziękujemy za ten mecz i emocje!" - napisała głowa państwa i okrasiła wpis czułą fotografią ze swoim synem.

Wydaje się, że o wiele większe poruszenie wywołał wpis premiera Donalda Tuska. - "Dużo dobrej piłki, trochę mniej szczęścia. Polacy, gramy dalej" - przekazał.

Na tę wiadomość zareagował m.in. poseł Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Kuźmiuk. Polityk porównał premiera do prezydenta w dosyć ostrych słowach.

- "Zabrakło odwagi Panie premierze, żeby pojawić się na stadionie i kibicować drużynie narodowej. Prezydent Karol Nawrocki był i wspierał Polaków. Kibicie wielokrotnie skandowali jego nazwisko, Pana zapewne tak życzliwie by nie przyjęli" - odpowiedział.

Przed biało - czerwonymi jeszcze jeden mecz eliminacji MŚ. W poniedziałek (17 listopada) zagrają w Ta'Qali z Maltą. Relację tekstową "na żywo" z tego spotkania będziecie mogli śledzić w serwisie Interia Sport.

Premier Donald Tusk i prezydent Karol Nawrocki Wojciech Olkusnik East News

Prezydent RP Karol Nawrocki i premier Donald Tusk Klaudia Radecka / NurPhoto / NurPhoto via AFP / Wojtek RADWANSKI / AFP AFP

Prezydent Karol Nawrocki oraz premier Donald Tusk Anita Walczewska/ Pawel Wodzynski East News