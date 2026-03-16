Wczorajszy mecz Górnika Zabrze z Rakowem Częstochowa miał olbrzymie znaczenie dla układu tabeli PKO BP Ekstraklasy. Dzięki wygranej 3:1 gospodarze wyprzedzili w niej ekipą spod Jasnej Góry, wskakując na czwarte miejsce i mając na koncie tyle samo punktów, co trzecia Jagiellonia Białystok, która jednak rozegrała o jeden mecz mniej.

Sporo mówi się jednak nie tylko o końcowym wyniku i samym przebiegu sportowej rywalizacji, lecz także o wizycie Karola Nawrockiego na trybunach Stadionu im. Ernesta Pohla, na którym, w pewnym momencie, było słychać gwizdy.

Gwizdy na meczu Górnik - Raków. Głośno o Karolu Nawrockim

Do tej właśnie sprawy odniósł się podczas swojej poniedziałkowej wizyty w studiu radiowej Trójki wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk, w ostrych słowach krytykując Karola Nawrockiego.

- Prezydent mówi ostatnio niestety bardzo dużo bzdur. Miałem nadzieję, że sam prezydent, też dlatego, że sam siebie tak przedstawiał, że chociaż będzie miał w sobie jakiś pierwiastek niezależności od PiS-u, ale wydaje się, że jest kolejną po prostu marionetką w rękach Kaczyńskiego. Z resztą nieprzypadkowo został wygwizdany ostatnio na meczu Ekstraklasy. To też pokazuje, jaki jest stosunek do prezydenta - mówił Cezary Tomczyk.

Ten fragment wypowiedzi wiceszefa MON zamieścił w sieci europoseł PiS Michał Dworczyk i okrasił go swoim krótkim komentarzem, przedstawiając odwrotną interpretację niedzielnych zdarzeń.

- Łatwo przychodzi ministrowi Cezaremu Tomczykowi obrażanie Prezydenta Polski i jeszcze łatwiej przychodzi kłamać. W Zabrzu kibice wygwizdali Prezydenta Zabrza, a nie Prezydenta Karola Nawrockiego. Co naprawdę łatwo zweryfikować - napisał.

Jak widać, sprawa odbija się szerokim echem, budząc emocje wśród przedstawicieli klasy politycznej.

Prezydent RP Karol Nawrocki

Karol Nawrocki

