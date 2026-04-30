Nawrocki miał 21 dni. Decyzja podjęta w ostatniej chwili. Szybka reakcja ministra Tuska

Karol Nawrocki jest prezydentem RP od blisko roku. Nie ukrywa on swojego zamiłowania do sportu. Szczególnie interesuje się piłką nożną i sportami walki. W przeszłości grał w piłkę nożną, a także uprawiał boks.

Głowa państwa jest zadeklarowanym kibicem Lechii Gdańsk. W trakcie swojej prezydentury był m.in. na meczu swojego ukochanego zespołu, ale także Legii Warszawa w ramach rozgrywek Ligi Konferencji. Z trybun obserwował także mecze piłkarskiej reprezentacji Polski.

Środowisko kibicowskie często wspiera Nawrockiego, choć kilka tygodni temu na wielu polskich stadionach pojawiły się transparenty krytykujące prezydenta. Miało to związek z zawetowaniem ustawy nowelizującej Kodeks Postępowania Karnego.

Ważna decyzja Karola Nawrockiego. Na to czekało wiele osób

9 kwietnia Senat przyjął ustawę o zmianę ustawy o sporcie. Od tamtej pory miał on 21 dni, aby zdecydować o podpisaniu lub zawetowaniu nowelizacji. Ostatecznie Prezydent podpisał w czwartek (30 kwietnia) nowelizację ustawy o sporcie z dnia 13 marca. Warto podkreślić, że wcześniej Sejm i Senat przyjęły ustawę jednogłośnie.

Nowelizacja ustawy o sporcie. Kluczowe elementy nowych przepisów

1. Wzmocnienie ochrony zawodniczek po urodzeniu dziecka, poprzez:

wydłużenie z 6 do 12 miesięcy czasu pobierania stypendium sportowego przez członkinie kadry narodowej po urodzeniu dziecka,

zwiększenie - z 50 proc. do 81,5 proc. - kwoty pobieranego w tym okresie stypendium,

zapewnienie sportsmenkom praw analogicznych do praw kobiet pracujących na etacie.

2. Zapewnienie ochrony prawnej dla sędziego sportowego prowadzącego współzawodnictwo sportowe jak dla funkcjonariusza publicznego:

surowsze konsekwencje karne za przemoc, znieważenie lub naruszenie nietykalności sędziego podczas zawodów,

sprawy dotyczące ataków na sędziów będą ścigane z urzędu, a nie - jak dotychczas - głównie z oskarżenia prywatnego.

3. Instytut Sportu - Państwowy Instytut Badawczy będzie mógł otrzymywać dofinansowanie na przygotowanie kadr narodowych do najważniejszych imprez sportowych, takich jak igrzyska olimpijskie czy mistrzostwa świata, gdy nie jest to możliwe bezpośrednio przez polski związek sportowy.

4. Doprecyzowanie przepisów dotyczących przekształcania związków sportowych w polskie związki sportowe.

Przepisy wejdą w życie po upływie 14 dni.

Nawrocki podpisał ustawę. Szybka reakcja Rutnickiego

Duży wkład w nowelizację ustawy o sporcie miał Jakub Rutnicki, który w swoich mediach społecznościowych zareagował na podpis Karola Nawrockiego.

- Bardzo dobra informacja! Wyczekiwana nowelizacja ustawy o sporcie wejdzie w życie w ciągu kilkunastu dni - napisał minister sportu i turystyki.

