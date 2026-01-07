Partner merytoryczny: Eleven Sports

Nawrocki miał 154 dni. Teraz taka wiadomość. Polski mistrz świata ogłasza

Tomasz Brożek

Tomasz Brożek

Karol Nawrocki miał jak dotąd 154 dni, by wykazać się na najważniejszym urzędzie w państwie, odwdzięczając się Polakom za zaufanie, jakim obdarzyli go w ubiegłorocznych wyborach. Czy do tej pory jest dobrym prezydentem? Na to pytanie odpowiedział Marcin Możdżonek - były siatkarz reprezentacji Polski, a obecnie polityk Konfederacji. 40-latek wprost ogłosił swoje stanowisko wobec Karola Nawrockiego. A jest ono - jak widać - jednoznaczne.

Dwóch mężczyzn w garniturach, po lewej znajduje się mężczyzna w płaszczu i krawacie w odcieniach niebieskiego, po prawej drugi mężczyzna w jasnej koszuli i krawacie w drobne wzory, udzielający wywiadu do mikrofonu z logo TVP.
Na zdjęciu Karol Nawrocki i Marcin MożdżonekANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER / Adam Burakowski/East NewsEast News

O wygranej w ubiegłorocznych wyborach prezydenckich w Polsce przesądziła druga tura, która odbyła się 1 czerwca. Następnego dnia Państwowa Komisja Wyborcza ogłosiła, że choć wyniki exit poll wskazywały na minimalny triumf Rafała Trzaskowskiego, to nie on, a Karol Nawrocki został nową głową państwa, zyskując 50,89 procent głosów.

Zobacz również:

Czy Karol Nawrocki znów pojawi się na Pielgrzymce Kibiców na Jasną Górę?
Sportowe życie

11-latek ruszył do Nawrockiego, ale co było potem. Burza na całą Polskę

Tomasz Brożek
Tomasz Brożek

    Były prezes Instytutu Pamięci Narodowej wstąpił na najważniejszy urząd po złożeniu oficjalnej przysięgi przed Zgromadzeniem Narodowym. Ta uroczystość odbyła się w 6 sierpnia w gmachu sejmowym.

    Wolny wybór wolnego narodu postawił mnie dziś przed państwem wbrew wyborczej propagandzie, kłamstwom, teatrowi politycznemu i wbrew pogardzie, z którą się spotykałem w drodze do urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Jako chrześcijanin – ze spokojem serca i z głębi serca – całą tę pogardę wybaczam
    mówił podczas swojego pierwszego orędzia nowy prezydent RP

    Od tamtej pory minęły już 154 dni, a Karol Nawrocki od początku swojej prezydentury wykazywał się sporą aktywnością, podróżując po kraju i świecie, wetując poszczególne ustawy oraz samemu korzystając ze swojej inicjatywy ustawodawczej.

    Padło pytanie o prezydenturę Karol Nawrockiego. Jasne stanowisko Marcina Możdżonka

    Prezydent RP z impetem wszedł do świata polityki. W ostatnim sondażu SW Research dla rp.pl to właśnie on został uznany zwycięzcą 2025 roku w polskiej polityce. Na głowę państwa wskazało 37,8 proc. ankietowanych. 21,8 proc. badanych nie miało zdania w tej kwestii, a 8,8 proc. wskazało na premiera Donalda Tuska.

    - Czy do tej pory Karol Nawrocki jest dobrym prezydentem? - to pytanie zadała użytkownikom mediów społecznościowych redakcja "Super Expressu".

    Jednoznacznie odpowiedział na nie w komentarzu Marcin Możdżonek.

    Tak
    napisał polityk Konfederacji

    40-latek jeszcze jakiś czas temu znany był wyłącznie z siatkarskich parkietów. Mówimy przecież o 242-krotnym reprezentancie Polski, który w biało-czerwonych barwach sięgnął między innymi po tytuł mistrza Europy (2009) oraz świata (2014).

    Po zakończeniu kariery nasz były środkowy podjął jednak dość zaskakującą pierwotnie decyzję i postanowił całkowicie zmienić swoje środowisko. Nie widział samego w siebie w roli trenera czy siatkarskiego działacza. Zamiast tego poszedł w politykę. I tak został politykiem Konfederacji oraz radnym Olsztyna.

    Zobacz również:

    Na zdjęciu Aleksiej Spiridonow oraz Marcin Możdżonek
    Reprezentacja siatkarzy

    Rosyjski skandalista obrażał Polskę. "Zgniły naród". Tak potraktowali go Polacy

    Tomasz Brożek
    Tomasz Brożek
    Nawrocki w ''Gościu Wydarzeń'' o sytuacji na granicy z Niemcami: Zwołam Radę Gabinetową po zaprzysiężeniuPolsat NewsPolsat News
    Mężczyzna w eleganckim płaszczu i czerwonym krawacie, z przypiętym biało-czerwonym znakiem rozpoznawczym, stoi na tle rozmytych sylwetek wojskowych w mundurach i innych uczestników uroczystości.
    Prezydent RP Karol NawrockiAnita Walczewska/East NewsEast News
    Mężczyzna w garniturze i krawacie, z poważnym wyrazem twarzy, patrzy na drugą osobę stojącą tyłem do obiektywu, która ma ogoloną głowę.
    Marcin MożdżonekAdam BurakowskiEast News
    Dwóch mężczyzn w garniturach, jeden z nich w ciemnoniebieskim garniturze i czerwonym krawacie patrzy w bok, drugi w czarnym garniturze i czerwonym krawacie spogląda w inną stronę, tło rozmyte, podział zdjęcia na dwie części.
    Karol Nawrocki, Marcin MożdżonekAliaksandr Valodzin/East News, Dawid WolskiEast News

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja