Partner merytoryczny: Eleven Sports

Nawrocki i Tusk wywołani do tablicy. W tle przyszłość Polski. "Wezmę to na siebie"

Maciej Brzeziński

Maciej Brzeziński

Temat Rady Pokoju formowanej przez prezydenta USA Donalda Trumpa mocno podzielił prezydenta Karola Nawrockiego i premiera Donalda Tuska. Obecnie trwają polityczne przepychanki między obozami polityków. W środku nocy dwie najważniejsze osoby w Polsce otrzymały niespodziewaną propozycję.

Dwóch mężczyzn ubranych w eleganckie garnitury, po lewej mężczyzna gestykuluje obiema rękami na tle budynku, po prawej mężczyzna stoi za mikrofonem, w tle flaga Polski oraz Unii Europejskiej.
Karol Nawrocki i Donald Tusk wywołani do tablicy przez byłego sportowcaWiktor Szymanowicz / ANADOLU / Anadolu via AFP/ Artur Widak / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP

Kilka dni temu prezydent USA Donald Trump ogłosił sformowanie Rady Pokoju, która ma nadzorować nowe władze Strefy Gazy. To część amerykańskiego planu pokojowego dla tego regionu świata. Polska obok blisko 60 innych państw otrzymała zaproszenie do udziału w tym przedsięwzięciu, co Polsat News potwierdził w polskim resorcie spraw zagranicznych. Warto podkreślić, że takie zaproszenie trafiło także m.in. do Władimira Putina czy Alaksandra Łukaszenki.

Temat Rady Pokoju rozgrzał cały świat i wywołał wiele kontrowersji także w Polsce. Zaproszenie do uczestnictwa w tym gremium otrzymał prezydent RP Karol Nawrocki. Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz przekazał, że jego biuro skierowało odpowiednie pismo do Ministerstwa Spraw Zagranicznych z prośbą o pilną opinię ekspertów ws. zaproszenia prezydenta do rady przez Trumpa. Polska oczywiście może przystąpić do Rady Pokoju, ale wymaga to zgody Rady Ministrów i ratyfikacji przez Sejm, co potwierdził w swoim wpisie na platformie X, premier Donald Tusk.

We wtorek Przydacz poinformował opinię publiczną, że prezydent Karol Nawrocki odbył rozmowę telefoniczną z premierem Donaldem Tuskiem w tej sprawie. Z kolei rzecznik rządu Adam Szłapka dodał, że decyzja o podpisaniu, a następnie ratyfikacji dokumentu na ten moment nie zapadła.

Zobacz również:

Prezydent RP - Karol Nawrocki
Sportowe życie

Burza ws. Nawrockiego. Tego mu nie daruje. "Jako osoba niewierząca"

Tomasz Brożek
Tomasz Brożek

    Marcin Najman nie wytrzymał. Nawrocki i Tusk wywołani do tablicy

    Tymczasem w środku nocy do sprawy odniósł się Marcin Najman, którego nie trzeba przedstawiać kibicom w Polsce. Były bokser, kick-bokser i zawodnik MMA bardzo często wypowiada się na polityczne tematy. Zresztą kilka lat temu był komentatorem wydarzeń w Polsce i na świecie w TVP Info.

    - Jeżeli Pan Premier Donald Tusk oraz Pan Prezydent Karol Nawrocki nie będą wiedzieć, co zrobić z tym gorącym kartoflem, jakim jest zaproszenie od Prezydenta Donalda Trumpa, to desygnujcie Panowie z naszego ramienia Cesarza - napisał Najman, wskazując siebie, jako osobę godną zaufania w tym temacie.

    Najman przyznał, że jeśli coś nie uda się w tym temacie to weźmie na siebie całą odpowiedzialność. - A gdyby coś z tą Radą poszło nie tak i znowu wrócilibyśmy na niwę ONZ, to wezmę to na siebie - dodał.

    Zobacz również:

    Książę William i księżna Kate w dniu wizyty u reprezentacji w curlingu
    Sportowe życie

    Nagły zwrot akcji z Kate i Williamem. Czegoś takiego nikt się nie spodziewał

    Katarzyna Pociecha
    Katarzyna Pociecha
    Dwóch znanych polityków przedstawionych na osobnych kadrach, jeden przemawia przy mównicy z godłem Polski w oficjalnej sytuacji, drugi w garniturze kieruje się w stronę drzwi z telefonem w dłoni, spoglądając na bok.
    Prezydent RP Karol Nawrocki i premier Donald TuskKlaudia Radecka / NurPhoto / NurPhoto via AFP / Wojtek RADWANSKI / AFPAFP
    Dwóch elegancko ubranych mężczyzn w garniturach, po lewej mężczyzna z krótkimi włosami i lekko widocznym zarostem, po prawej starszy mężczyzna o siwych włosach mówiący do mikrofonu.
    Karol Nawrocki, Donald TuskKamil Kasprzycki/REPORTER / Anita Walczewska/East NewsEast News
    Łysy mężczyzna w czarnej koszulce gestykuluje ręką, stojąc w jasnym pomieszczeniu obok okna.
    Marcin NajmanLukasz TelusAKPA
    Montpellier HSC VB - Volley Haasrode Leuven. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja