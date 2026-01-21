Kilka dni temu prezydent USA Donald Trump ogłosił sformowanie Rady Pokoju, która ma nadzorować nowe władze Strefy Gazy. To część amerykańskiego planu pokojowego dla tego regionu świata. Polska obok blisko 60 innych państw otrzymała zaproszenie do udziału w tym przedsięwzięciu, co Polsat News potwierdził w polskim resorcie spraw zagranicznych. Warto podkreślić, że takie zaproszenie trafiło także m.in. do Władimira Putina czy Alaksandra Łukaszenki.

Temat Rady Pokoju rozgrzał cały świat i wywołał wiele kontrowersji także w Polsce. Zaproszenie do uczestnictwa w tym gremium otrzymał prezydent RP Karol Nawrocki. Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz przekazał, że jego biuro skierowało odpowiednie pismo do Ministerstwa Spraw Zagranicznych z prośbą o pilną opinię ekspertów ws. zaproszenia prezydenta do rady przez Trumpa. Polska oczywiście może przystąpić do Rady Pokoju, ale wymaga to zgody Rady Ministrów i ratyfikacji przez Sejm, co potwierdził w swoim wpisie na platformie X, premier Donald Tusk.

Rozwiń

We wtorek Przydacz poinformował opinię publiczną, że prezydent Karol Nawrocki odbył rozmowę telefoniczną z premierem Donaldem Tuskiem w tej sprawie. Z kolei rzecznik rządu Adam Szłapka dodał, że decyzja o podpisaniu, a następnie ratyfikacji dokumentu na ten moment nie zapadła.

Marcin Najman nie wytrzymał. Nawrocki i Tusk wywołani do tablicy

Tymczasem w środku nocy do sprawy odniósł się Marcin Najman, którego nie trzeba przedstawiać kibicom w Polsce. Były bokser, kick-bokser i zawodnik MMA bardzo często wypowiada się na polityczne tematy. Zresztą kilka lat temu był komentatorem wydarzeń w Polsce i na świecie w TVP Info.

- Jeżeli Pan Premier Donald Tusk oraz Pan Prezydent Karol Nawrocki nie będą wiedzieć, co zrobić z tym gorącym kartoflem, jakim jest zaproszenie od Prezydenta Donalda Trumpa, to desygnujcie Panowie z naszego ramienia Cesarza - napisał Najman, wskazując siebie, jako osobę godną zaufania w tym temacie.

Najman przyznał, że jeśli coś nie uda się w tym temacie to weźmie na siebie całą odpowiedzialność. - A gdyby coś z tą Radą poszło nie tak i znowu wrócilibyśmy na niwę ONZ, to wezmę to na siebie - dodał.

Prezydent RP Karol Nawrocki i premier Donald Tusk Klaudia Radecka / NurPhoto / NurPhoto via AFP / Wojtek RADWANSKI / AFP AFP

Karol Nawrocki, Donald Tusk Kamil Kasprzycki/REPORTER / Anita Walczewska/East News East News

Marcin Najman Lukasz Telus AKPA

Montpellier HSC VB - Volley Haasrode Leuven. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport