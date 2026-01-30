Nawrocki gotowy do wyjazdu z Polski, a tu taki komunikat z Włoch. Głośne weto

Pozostał równy tydzień do oficjalnej ceremonii otwarcia zimowych igrzysk olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. Przygotowania do wydarzenia ruszyły już miesiące temu, a wszystko nadzoruje doświadczony dyrektor kreatywny Marco Balich. Po raz pierwszy w historii impreza zorganizowana zostanie w czterech lokalizacjach, choć wzrok świata skierowany będzie głównie na San Siro.

Na scenie wystąpią m.in. Andrea Bocelli, Mariah Carey, Laura Pausini i włoski raper Ghali. Rzecz jasna zostaną zrealizowane również elementy wymagane przez protokół Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Można zatem spodziewać się zapalenia znicza oraz uroczystej parady sportowców biorących udział w zawodach reprezentacji.

Wszystkiemu na żywo przyglądać się będą także oficjele, którzy do Włoch zjadą z różnych części świata. Polskę reprezentować będzie prezydent Karol Nawrocki. Tymczasem we włoskiej prasie opisują zamieszanie, jakie wynikło w związku z przybyciem polityków na igrzyska.

Gorąca linia przed przyjazdem przywódców na igrzyska. Oto co dzieje się teraz we Włoszech

Włoski dziennik "Corriere della Sera" opisuje tzw. "dyplomację miejsc", czyli rozmowy na linii ambasady - Międzynarodowy Komitet Olimpijski w sprawie ustalenia, gdzie i obok kogo na San Siro usiądą przedstawiciele państw. Negocjacje mają nie być pozbawione trudów.

Najwięcej napięć generować ma temat przydziału miejsc dla delegacji ze Stanów Zjednoczonych i Francji. Waszyngton reprezentowany będzie przez wiceprezydenta J.D. Vance'a i sekretarza stanu Marco Rubio, a Paryż - w założeniu - przez Emmanuela Macrona, choć jego przyjazd nie został jeszcze oficjalnie potwierdzony. Trudno jednak sobie wyobrazić tę absencję. Zwłaszcza w obliczu faktu, że to Francja będzie gospodarzem następnych igrzysk olimpijskich.

"Prezydent Francji ma zasiąść obok Vance'a na galerii dla oficjeli w Meazza. Jednak według plotek Macron wolałby usiąść gdzie indziej . Najwyraźniej Paryż nie otrząsnął się jeszcze z obraźliwego tonu, jakim Donald Trump wielokrotnie posługiwał się wobec prezydenta Francji" - opisuje "Corriere della Sera", nawiązując do prześmiewczych komentarzy Donalda Trumpa o niebieskich okularach noszonych przez Macrona, a także sporu o Grenlandię i dyskusji na temat podporządkowania się amerykańskiemu dyktatowi w sprawie cen leków.

Komitet Olimpijski prawdopodobnie znajdzie rozwiązanie

A co z prezydentem Polski? Mówi się, że najbardziej komfortowo mógłby się czuć, zasiadając na ceremonii otwarcia igrzysk pomiędzy premier Włoch Giorgią Meloni a wiceprezydentem USA J.D. Vance'm. Czy takie miejsce zostanie mu przydzielone? Sprawa nie jest jeszcze wyjaśniona.

Wiadomo natomiast, że Karol Nawrocki, wraz z prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosławem Piesiewiczem, ma wziąć udział w spotkaniu z szefową Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego Kirsty Coventry. Spekuluje się, że wśród poruszanych kwestii będzie temat polskiej kandydatury olimpijskiej.

Wieczorem 5 lutego w Fabbrica del Vapore w Mediolanie zorganizowana zostanie również kolacja światowych przywódców. Gospodarzem będzie prezydent Włoch Sergio Mattarella. Według "Corriere della Sera" właśnie to wydarzenie "cieszy się szczególnym zainteresowaniem", a oczekiwania wobec niego opisuje się jako wysokie.

Prezydent RP Karol Nawrocki Lukasz Kalinowski/East News East News

Prezydent Karol Nawrocki Wojciech Olkusnik East News

Emmanuel Macron AFP

Donald Trump i J.D. Vance Andrew Harnik / GETTY IMAGES NORTH AMERICA AFP

