Nawrocki dosadnie odpowiada kibicom. Zagotowało się po tych transparentach

Oprac.: Katarzyna Pociecha

Zagotowało się po transparentach kibiców, którzy uderzyli w Karola Nawrockiego po tym, jak zawetował on nowelizację Kodeksu postępowania karnego. Teraz prezydent odpowiada piłkarskim fanom i dobitnie wyjaśnia, skąd jego decyzja. Nie ma zamiaru się ugiąć i deklaruje, że dziś także nie podpisałby tego projektu. Dlaczego?

article cover
Prezydent Karol NawrockiMateusz KotowiczReporter

Całkiem niedawno na kilku stadionach w Polsce pojawiły się transparenty krytycznie oceniające jedną z decyzji Karola Nawrockiego. Chodziło o zawetowanie nowelizacji Kodeksu postępowania karnego, czyli rządowego projektu mającego na celu dostosowanie polskiego prawa do dyrektyw Unii Europejskiej w zakresie praw oskarżonych. Zakłada on m.in. wzmocnienie praw procesowych jednostki, ograniczenia stosowania tymczasowego aresztowania oraz zmiany w obszarze legalizmu dowodowego.

Decyzja nie spodobała się kibicom, a przynajmniej ich części. "Karol Nawrocki - niekończące się areszty, nielegalne dowody, 60-ką podajesz rękę, a krzywdzącym ludzi organom przyznajesz swobody. Nie jesteś jednym z nas" - napisali fani Piasta Gliwice, a banerów o podobnej treści było więcej.

Teraz prezydent postanowił wyjaśnić, dlaczego nie złożył podpisu pod projektem. Wytłumaczył, że uważa go za szkodliwy dla wymiaru sprawiedliwości i ochrony praw jednostki (zwłaszcza najmłodszych), a decyzję podtrzymuje.

Zobacz również:

Ks. Edward Pleń, Kacper Tomasiak
Sportowe życie

Tomasiak wyznał wprost ws. religii. A teraz ksiądz ogłasza, coś niebywałego

Katarzyna Pociecha
Katarzyna Pociecha

To dlatego prezydent Nawrocki zawetował nowelizację KPK

"Myślę, że to musi być dla pana poniekąd bolesne, że ci najbardziej zagorzali kibice, którzy tak bardzo pana wspierali w kampanii wyborczej, nagle wywieszają transparenty, że pan nie jest już jednym z nich" - rzucił Krzysztof Stanowski podczas wizyty prezydenta w Kanale Zero. Co na to Karol Nawrocki?

Żeby było bolesne, musiałbym nie znać środowiska kibiców
- rozpoczął.

"Środowisko kibiców jest środowiskiem, które jest niesterowalne. To jest rzecz oczywista. (...) To środowisko bardzo wolnościowe. Na trybunach wyrażają różne opinie, i chwała im za to. (...) Kwestia reakcji kibiców dla mnie jest naturalna. Rzeczy, które kibiców bolą, są po prostu komunikowane na transparentach" - dodał.

A następnie przeszedł do uzasadnienia decyzji o zawetowaniu nowelizacji KPK. Od razu zaznaczył, że dziś zrobiłby tak samo. Zwrócił uwagę, że na jednym ze stadionów - w Zabrzu - pojawił się baner dobrze oddający jego sposób myślenia i clue sprawy. Tam kibice zwrócili uwagę na to, że zaproponowana nowelizacja mogłaby nie gwarantować należytej ochrony najmłodszym.

"Kibicom i obywatelom, tacy ja my, należą się europejskie standardy. Rzeczywiście, te kwestie odnoszące się do tymczasowego aresztowania wymagają refleksji, wymagają zgody, jestem za. Jestem za tymi rozwiązaniami, które pojawiły się w ustawie o KPK" - zadeklarował i od razu wyjaśnił, że pojawiło się "ale", które przesądziło o jego negatywnej decyzji.

"Do jednego worka wrzucono kwestie, które są zasadnicze" - stwierdził, sygnalizując, że na nowelizacji skorzystać by mogli także ludzie dopuszczający się przestępstw wobec dzieci. Na to nie ma jego zgody. "Oczywiście, że nie podpisałbym ustawy, w której zabrano prokuratorom możliwość tymczasowego aresztowania ludzi łowiących dzieci w internecie, żeby je krzywdzić" - dobitnie oświadczył.

Coś jeszcze wzbudziło jego wątpliwości i obawy. "Wpisano też tam rzeczy związane ze strategicznym bezpieczeństwem Polski, czyli odnoszące się do terrorystów. Cieszę się, że jeden stadion w Polsce wyłapał tę subtelność. Tak, obywatele - w tym kibice - mają prawo do tych standardów, które zostały zapisane w tej ustawie, ale nie chcą, żeby znalazły się tam rozwiązania, które mogą skrzywdzić ich dzieci albo dla terrorystów, którzy mogą wysadzić ich stadion" - podsumował prezydent.

Zobacz również:

Kacper Tomasiak po powrocie z zimowych igrzysk olimpijskich Mediolan-Cortina 2026
Sportowe życie

Bunt po tej decyzji prezydenta ws. Tomasiaka. I to z niespodziewanej strony

Katarzyna Pociecha
Katarzyna Pociecha
Dwóch mężczyzn ubranych elegancko na trybunach stadionu, jeden trzyma szalik z godłem Polski i napisem 'POLSKA'.
Prezydent Karol Nawrocki na meczu Polska - AlbaniaBeata ZawadzkaEast News
Mężczyzna w garniturze i krawacie stoi przy mikrofonie, na tle rozmytego wnętrza z widocznym fragmentem czerwonego elementu po prawej stronie.
Karol NawrockiTomasz Jastrzebowski/REPORTEREast News
Uśmiechnięty mężczyzna w garniturze z biało-czerwonym szalikiem kibica z napisem Polska macha ręką, obok niego stoi inny mężczyzna, a w tle widoczna jest loża stadionowa.
Prezydent RP Karol NawrockiLukasz Kalinowski/East NewsEast News
KGHM Zagłębie Lubin - Enea MKS Gniezno. Skrót meczuPolsat Sport
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja