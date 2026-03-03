Nawrocki "dołączył" do ministra rządu Tuska. Sam z dumą ogłasza

O poniedziałkowym spotkaniu prezydenta Karola Nawrockiego z polskimi olimpijczykami z tegorocznych zimowych igrzysk Mediolan-Cortina poinformował najpierw jego rzecznik Rafał Leśkiewicz. Później komunikat w tej sprawie ukazał się także na oficjalnej stronie internetowej głowy naszego państwa.

- Wśród gości byli zawodnicy rywalizujący w łyżwiarstwie szybkim, w tym reprezentujący Polskę Władimir Semirunnij, srebrny medalista w wyścigu na 10 000 m., a także startujący w innych dyscyplinach m.in: biegach narciarskich, biathlonie, snowboardzie, łyżwiarstwie figurowym oraz przedstawiciele sztabów szkoleniowych i członkowie misji olimpijskiej. W spotkaniu wzięli też udział zastępca szefa gabinetu Prezydenta RP Jarosław Dębowski i minister Mateusz Kotecki - czytamy w oficjalnym komunikacie.

Karol Nawrocki przyjął polskich olimpijczyków w Pałacu Prezydenckim

Nagranie z uroczystych odwiedzin w Pałacu Prezydenckim opublikowało także oficjalne konto Karola Nawrockiego. Widzimy między innymi moment, w którym głowa państwa odebrała prezent z rąk Władimira Semirunnija. A jest to pięknie oprawiony w ramę kombinezon łyżwiarski.

Co ciekawe, dokładnie taki sam prezent - wraz z plastronem ze skoczni narciarskiej - otrzymał wcześniej od naszego wicemistrza olimpijskiego minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki, którego 23-letni reprezentant Polski odwiedził w minionym tygodniu wraz z - między innymi - naszym trzykrotnym medalistą Kacprem Tomasiakiem oraz Pawłem Wąskiem, który wraz z młodszym kolegą stanął na podium w rywalizacji duetów.

Warto podkreślić, że to właśnie Karol Nawrocki w sierpniu ubiegłego roku podjął ostateczną decyzję o tym, by pochodzący z Rosji Władimir Semirunnij otrzymał polskie obywatelstwo. Zrobił to tuż po wstąpieniu na najważniejszy urząd w państwie.

Prezydent RP gratulował później 23-letniemu zawodnikowi srebrnego medalu, który wywalczył we Włoszech na dystansie 10 000 m.

- Sukces zawodnika jest powodem do dumy i potwierdzeniem, że reprezentowanie Polski pod biało-czerwoną flagą wiąże się z odpowiedzialnością i sportową klasą. Prezydent Karol Nawrocki niezmiennie wspiera wszystkich polskich reprezentantów uczestniczących w międzynarodowych zawodach - przekazywała kancelaria głowy naszego państwa z komunikacie opublikowanym przez serwis Sport.pl.

Warto podkreślić, że Karol Nawrocki przed tygodniem przyjął w swoich progach także naszą olimpijską kadrę skoczków narciarskich, która również wręczyła mu cenny podarek. A był to plastron z igrzysk z numerem "23", a więc należący do Pawła Wąska.

