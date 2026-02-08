Natsu ogłasza przed debiutem w "TzG". Nie jest tak, jak ludzi myśleli

Natsu to jedna z najbardziej rozpoznawalnych influencerek młodego pokolenia w Polsce. Ogromną popularność zbudowała dzięki działalności w Teamie X, projektowi Natsu World oraz aktywności w mediach społecznościowych, gdzie śledzą ją miliony fanów. Kibicom sportu dała się jednak poznać także z zupełnie innej strony - jako zawodniczka freak fightów, walcząca na galach federacji High League. W oktagonie przeżywała zarówno efektowne zwycięstwa, jak i bolesne, ale pouczające porażki, pokazując charakter i gotowość do podejmowania ryzyka.

Teraz influencerka po raz kolejny wychodzi ze swojej strefy komfortu. Zamiast rękawic i sportowej klatki czeka ją debiut na tanecznym parkiecie w programie "Taniec z Gwiazdami". W nadchodzącym sezonie show oglądać będziemy gwiazdy o bardzo różnych zasięgach i doświadczeniach, a Natsu jest bez wątpienia jedną z najpopularniejszych postaci polskiego internetu. Tym razem nie chodzi jednak o zasięgi ani fizyczną siłę, lecz o koordynację, rytm i grację, które dla byłej zawodniczki freak fightów są zupełnie nowym wyzwaniem.

Natsu o przygotowaniach do "Tańca z Gwiazdami". "MMA było łatwiejsze"

Podczas wiosennej ramówki Polsatu Natsu otwarcie opowiedziała o przygotowaniach do programu i o tym, jak bardzo taniec różni się od sportów walki. Przyznała, że obecnie całkowicie zmieniła styl życia, skupiając się na nauce tańca i regularnych treningach. Nie jest jednak tak łatwo, jak mogłoby się wydawać.

"MMA przychodziło mi łatwiej niż taniec. Lexy (Chaplin - przyp. red.) napisała do mnie: "jak treningi?", a ja mówię: "no słuchaj, te MMA było łatwiejsze". Taniec towarzyski wymaga stabilności w ciele, jest bardzo ciężki. Podziwiam zawodowych tancerzy" - oznajmiła w rozmowie z "Plotkiem". W tej nowej przygodzie wspiera ją taneczny partner i trener, Wojciech Kucina.

Influencerka odniosła się przy okazji do relacji z innymi uczestnikami programu, w tym do głośnego wątku z Sebastianem Fabijańskim, który także pojawi się w wiosennej edycji. "Mamy normalny kontakt. Wszystko jest w porządku, nie jesteśmy pokłóceni, choć mieliśmy sprzeczkę z tym związaną" - przyznała. Jak podkreśliła, konflikty woli szybko wyjaśniać. "Bez sensu, żeby przenosić problemy z życia prywatnego do programu. Dobra atmosfera będzie sprzyjała nam wszystkim" - podsumowała Natsu, pokazując, że do tanecznego wyzwania podchodzi z dojrzałością i pełnym zaangażowaniem.

Natsu Jacek Kurnikowski AKPA

Natsu i Wojciech Kucina Pawel Wodzynski East News

To już pewne. Natsu wystąpi w 18. edycji "Tańca z Gwiazdami" Jacek Kurnikowski AKPA

FC Barcelona - RCD Mallorca 3-0. SKRÓT. WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports Eleven Sports