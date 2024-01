Szerszej publiczności Natalia Siwiec dała się poznać przed 12 laty, gdy Polska wespół z Ukrainą organizowały mistrzostwa Europy w piłce nożnej. Wówczas celebrytka została sfotografowana na trybunach, a następnie okrzyknięta " Miss Euro ". Przydomek się przyjął i do dziś właśnie w tym kontekście kojarzona jest przez kibiców. Nie każdy pamięta, że Euro wcale nie było jej debiutem w futbolowym świecie. W 2004 roku, jako ówczesna partnerka Damiana Gorawskiego , pojawiała się w sektorach Wisły Kraków .

Siwiec i Gorawski rozstali się w 2007 roku. Piłkarz dość krytycznie wypowiadał się o byłej partnerce. " Chciała na moich plecach zrobić karierę , zaistnieć w mediach. Podobał mi się trochę ten szum, sam w tym uczestniczyłem, pozwoliłem na to. Teraz chcę się od tego odciąć, nie popełnię tych samych błędów" - mówił niegdyś w rozmowie z "Super Expressem".

Dla Natalii najważniejsze było to, że spotyka się ze znanym piłkarzem, a jestem pewien, że moja obecna dziewczyna byłaby ze mną nawet wtedy, gdybym był hutnikiem albo górnikiem

Ostatecznie Natalia Siwiec ułożyła sobie życie nie u boku biznesmena Mariusza Raduszewskiego, który zresztą ma na koncie piłkarski epizod. W 2012 roku wzięli ślub w Las Vegas. "My podeszliśmy do tego serio. Byliśmy przeszczęśliwi i bardzo podekscytowani. To było takie nasze. I ja każdemu polecam, żeby przeżył coś takiego. Czuliśmy ogromną więź. Nie myśleliśmy o tym, czy cioci się podoba" - opowiadała Izabeli Janachowskiej.