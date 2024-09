W Podcaście Olimpijskim Interii zawodniczka ujawniła, że po ślubie, który odbędzie się we wrześniu tego roku, przyjmie nazwisko swojego męża. "Nie wiem, jak miałabym się podpisywać. Zajmowałoby mi to tyle czasu... Jestem praktyczną osobą i uważam, że to praktyczne mieć jedno nazwisko. Może jakbym miała krótsze, to inaczej bym mówiła. Podpisywać się Natalia Kaczmarek-Bukowiecka to nawet brzmi długo" - stwierdziła w rozmowie z Aleksandrą Szutenberg.