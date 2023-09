Natalia Kaczmarek i Konrad Bukowiecki już nie ukrywają. Ogłosili nowinę

Natalia Kaczmarek bez wątpienia była jedną z gwiazd tegorocznych mistrzostw świata w Budapeszcie. Zawodniczka w fenomenalnym stylu wywalczyła srebrny medal w biegu na 400 metrów. Wokół siebie miała nieocenione wsparcie, bowiem ten wielki sukces celebrowała z rodziną i partnerem Konradem Bukowieckim, który w przeciwieństwie do Natalii zapewne chciałby szybko zapomnieć o tej imprezie. "Biało-Czerwony" nie awansował do finału pchnięcia kulą, do czego przyczyniła się jego kontuzja. Na rozgrzewce przed eliminacjami skręcił bowiem kostkę. Mimo gorszego momentu, nie zabrakło go obok Kaczmarek, która w ciepłych słowach mówiła o nim po biegu.