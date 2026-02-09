Natalia Czerwonka "uratowała" Piotra Żyłę. Takie wyznanie skoczka na antenie

W piątek, 6 lutego we Włoszech oficjalnie rozpoczęły się XXV Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. Polskę na tej imprezie reprezentuje 60 zawodniczek i zawodników, którzy walczą o medale olimpijskie w dwunastu dyscyplinach. Wyjątkowego zaszczytu dostąpili Kamil Stoch i Natalia Czerwonka, którzy pełnili rolę chorążych podczas ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpijskich.

Oprócz skoczka z Zębu, Maciej Maciusiak na igrzyska zabrał także Pawła Wąska oraz Kacpra Tomasiaka, który już teraz nazywany jest naturalnym następcą Kamila Stocha. W kadrze zabrakło miejsca dla Piotra Żyły. Popularny "Wiewiór" zameldował się jednak w Predazzo w roli eksperta Eurosportu.

"Nie ma w ogóle tematu, jeśli chodzi o mój udział w zimowych igrzyskach olimpijskich. Ale będę się pakował i tak, przyjadę. Będę ekspertem w Eurosporcie. Jadę na igrzyska! (...) Przyznam, że nie wiem co będę gadał. Nie oglądajcie tego w domu" - zażartował w rozmowie z portalem "Skijumping.pl".

Piotr Żyła chodził do jednej klasy z Natalią Czerwonką. "Gdyby nie ona, nie zdałbym do kolejnej klasy"

Przed rozpoczęciem poniedziałkowego konkursu mężczyzn na skoczni normalnej Piotr Żyła zdecydował się na dość ciekawe wyznanie. Jak wyznał na antenie Eurosportu, on, Kamil Stoch i Natalia Czerwonka byli kiedyś kolegami ze szkolnej ławki. Skoczek szczerze przyznał, że gdyby nie pomoc panczenistki, prawdopodobnie nie zdałby do następnej klasy.

W tym momencie do konwersacji włączył się Jakub Kot, który dodał, że jego mama była swego czasu wychowawczynią wspomnianej trójki i, co ciekawe, twierdzi, że zarówno panczenistka, jak i skoczkowie mieli nie sprawiać żadnych problemów wychowawczych.

Poczynania reprezentantów Polski na XXV Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo śledzić można na bieżąco na stronie Interii Sport. Impreza czterolecia we Włoszech potrwa do niedzieli, 22 lutego.

