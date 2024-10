Natalia Bukowiecka ze smutkiem ogłasza. To już koniec. "Pora wracać do domu"

Natalia Kaczmarek i Konrad Bukowiecki już od ładnych paru lat tworzą jedną z najpiękniejszych par w świecie polskiego sportu. Reprezentanci Polski zbliżyli się do siebie podczas obozu treningowego w RPA i od razu zauważyli, że mają ze sobą wiele wspólnego. "Natalia zawsze mi się podobała jako dziewczyna, kobieta. W RPA mieszkałem w pokoju z kolegą, który znał ją lepiej. No i tak myślę sobie, skoro ta Natalia taka fajna, może by ten kolega zapytał, czy gra w karty? Zaczęliśmy grać w makao, kenta. Ja z kolegą, Natalia z koleżanką. Od razu złapaliśmy dobrą gadkę. Okazało się, że poczucie humoru też mamy podobne" - opowiadał jakiś czas temu kulomiot w rozmowie z Przeglądem Sportowym. Reklama

Przyjaźń tej dwójki szybko przerodziła się w miłosną relację, a w 2023 roku Bukowiecki zdecydował się na kolejny krok i wręczył ukochanej pierścionek zaręczynowy. Już wtedy zakochani podjęli decyzję, że związek swój sformalizują na krótko po zakończeniu XXXIII Letnich Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. 28 września 2024 roku stanęli na ślubnym kobiercu i powiedzieli sobie sakramentalne "tak".

Natalia i Konrad Bukowieccy wracają do Polski. To koniec podróży poślubnej

Po zakończeniu celebrowania ślubu w gronie najbliższych para młoda spakowała walizki i udała się w podróż poślubną. Wkrótce potem świeżo upieczeni małżonkowie ujawnili, że postanowili wybrać się do Stanów Zjednoczonych. Bukowieccy nie mieli jednak zamiaru się ograniczać i po zwiedzeniu Nowego Jorku przenieśli się bliżej Ameryki Południowej. Odwiedzili oni bowiem należącą do Holandii Arubę - jedną z wulkanicznych Wysp Zawietrznych w archipelagu Małych Antyli. Stamtąd małżonkowie ponownie udali się do USA.

Nic co piękne nie trwa jednak wiecznie - Natalia Bukowiecka zamieściła teraz w mediach społecznościowych wpisy, w których poinformowała o zakończeniu miesiąca miodowego. Sportsmenka krótko podsumowała czas spędzony z mężem i podzieliła się fotkami z tego wyjazdu. "Nasza podróż poślubna dobiegła końca. Czas wracać do domu. (...) To był naprawdę cudowny czas" - przekazała na Insta Stories. Reklama

Natalia Bukowiecka podsumowała podróż poślubną z mężem / Instagram/nataliaakaczmarek

Ślub Natalii Kaczmarek i Konrada Bukowieckiego / Paweł Skraba HONEST Media

Natalia Kaczmarek i Konrad Bukowiecki na Gali Mistrzów Sportu / Cezary Piwowarski

Natalia Kaczmarek / JEWEL SAMAD / AFP