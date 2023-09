Nasza mistrzyni wkrótce zostanie matką. Poznała już płeć dziecka

Agnieszka Kobus-Zawojska od wielu już lat reprezentuje nasz kraj na ważnych imprezach sportowych i trzeba przyznać, wychodzi jej to znakomicie. 33-letnia wioślarka jest dwukrotną medalistką igrzysk olimpijskich, na swoim koncie ma także trzy medale mistrzostw świata i sześć krążków wywalczonych na mistrzostwach Europy. Wiele wskazuje jednak na to, że doświadczonej sportsmenki nie zobaczymy podczas nadchodzących igrzysk olimpijskich w Paryżu. Kobus-Zawojska przygotowuje się bowiem teraz do znacznie ważniejszej roli.