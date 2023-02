Urodziłam się w styczniu 2001 roku. Na moich oczach Rosja znów stała się silna, dumna i odnosząca sukcesy. Nie wszystkim się to podoba. To oczywiste. Ale jesteśmy na dobrej drodze. I na pewno wygramy, tak jak wygraliśmy na igrzyskach. Jestem bardzo dumna, że dziś otrzymuję tak wysoką nagrodę od prezydenta naszego kraju. Bardzo dziękujemy za podniesienie flagi państwa wysoko, a my jej nie obniżymy. Obiecuję!

Weronika Stiepanowa ma propozycję. Chce sportowego pojedynku Zachód vs. Wschód

Ostatnio Stiepanowa wysunęła następną, dość kuriozalnie brzmiącą propozycję. Jej zdaniem powinno dojść do... sportowego pojedynku Wschód vs. Zachód . "Podczas gdy wszyscy dyskutują i debatują o warunkach naszego powrotu na arenę międzynarodową, ja proponuję inne podejście: Spotkanie w duchu rywalizacji sportowej na neutralnym terytorium. Wschód vs. Zachód" - zaproponowała we wpisie na Instagramie. Dodała, że "ma dość gadania i pora przejść do konkretów".

"Czy zauważyliście motywację FIS do zatrzymania rosyjskich narciarzy? Tłumaczą, że to 'z powodów zachowania integralności konkurencji'. Jak to odbierać? Weźmy przykład. We wszystkich krajach europejskich, w tym w Rosji (z wyjątkiem Białorusi), kara śmierci nie jest stosowana. A w USA - obowiązuje. Większość, jeśli nie wszyscy Europejczycy Zachodni, uważa karę śmierci za absolutne barbarzyństwo. No to wykluczmy Amerykanów z konkurencji FIS na podstawie tego, że są z 'państwa barbarzyńskiego'. A przynajmniej zorganizujemy obowiązkowe przesłuchanie amerykańskich narciarzy w tej sprawie, w duchu 'zaprzeczenia i skruchy!'. A co z kwestią zezwolenia/zakazu małżeństw tej samej płci? Ile jest płci? Czy państwo nie spełnia standardów Europy Zachodniej?! Natychmiast wyrzucić sportowców z tego kraju! Dla 'zachowania uczciwości'! Logika zawieszenia rosyjskich sportowców dyktuje dokładnie takie kroki, prawda?" - oburzała się w jednym z postów.