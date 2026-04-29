Narzeczony zrobił to po porażce Sabalenki w Madrycie. Musiała skomentować

Aryna Sabalenka do stolicy Hiszpanii przyleciała jako główna faworytka. I to wcale nie bez powodu - to właśnie ona przed rokiem podnosiła w górę trofeum i cieszyła się z kolejnego ważnego triumfu w karierze. I tym roku wszystko zapowiadało się dobrze, Białorusinka na starcie pokonała Peyton Stearns, następnie odprawiła z kwitkiem Jaqueline Cristian, a w 1/8 finału turnieju rangi WTA 1000 w Madrycie wyeliminowała z dalszej gry Naomi Osakę po trzysetowej batalii.

W ćwierćfinale doszło jednak do scen, których z pewnością nie spodziewał się nikt. Ogromne problemy na korcie Manolo Santana sprawiła liderce światowego rankingu Hailey Baptiste. Amerykanka co prawda pozwoliła wygrać wyżej notowanej rywalce pierwszego seta, jednak w drugim i trzecim radziła sobie lepiej od czterokrotnej mistrzyni wielkoszlemowej. Ostatecznie Sabalenka przegrała 6:2, 2:6, 6:7 (6).

Georgios Frangulis zabrał głos po porażce Aryny Sabalenki. Taki wpis w sieci, tenisistka wkroczyła do akcji

Podczas zmagań w Madrycie, podobnie jak w wielu innych ważnych turniejach, z boksu Arynę Sabalenkę wspierał jej narzeczony, Georgios Frangulis. Brazylijsko-grecki biznesmen już po nieoczekiwanej porażce ukochanej zdecydował się zamieścić w mediach społecznościowych wymowny wpis - na swoim profilu na Instagramie podzielił się fotografiami wykonanymi podczas wizyty w Madrycie. Nie zabrakło także kadrów z tenisistką.

Na reakcję internautów wcale nie trzeba było długo czekać. Pod wpisem pojawiło się mnóstwo komentarzy, a jeden z nich należał do... Aryny Sabalenki. "Kocham cię" - napisała krótko sportsmenka w języku portugalskim.

