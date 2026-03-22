Narzeczony Sabalenki pochwalił się całemu światu. Aryna musiała zareagować

Aryna Sabalenka od lat zachwyca formą na korcie i regularnie sięga po kolejne sukcesy. Na swoim koncie ma już cztery tytuły wielkoszlemowe, niegdyś była liderką rankingu deblowego WTA, a dziś przewodzi rankingowi singlistek. W życiu prywatnym również układa jej się doskonale - zarówno w codzienności, jak i w sportowej karierze wspiera ją partner, Georgios Frangulis.

Związek tenisistki i multimilionera od początku wzbudza spore zainteresowanie fanów. Para chętnie dzieli się wspólnymi chwilami w mediach społecznościowych, publikując zarówno zdjęcia z podróży, jak i bardziej prywatne kаdry. Jakiś czas temu zakochani podzielili się także radosną nowiną o zaręczynach, czym tylko podgrzali emocje wokół swojej relacji.

Georgios Frangulis pokazał romantyczne kadry z Aryną Sabalenką. A potem takie wyznanie tenisistki

Aryna przebywa obecnie w Miami, gdzie broni wywalczonego przed rokiem tytułu w turnieju rangi WTA 1000, a podczas tej imprezy pochodząca z Mińska gwiazda może liczyć na wsparcie ukochanego. Teraz jednak Sabalenka zeszła na dalszy plan a to właśnie Georgios zwrócił na siebie uwagę internautów. Przedsiębiorca dodał bowiem nowy wpis, do którego dołączył serię zdjęć - wśród nich nie zabrakło ujęć z ukochaną.

"Kilka tygodni miłości" - napisał w opisie.

Rozwiń

Wpis szybko zyskał popularność, a internauci nie szczędzili parze ciepłych słów. Szczególną uwagę przykuł jednak komentarz samej Aryny Sabalenki. Tenisistka nie kryła uczuć i zdecydowała się na bardzo osobiste wyznanie skierowane do partnera. "Kocham cię kochanie, miłości mojego życia" - napisała.

Tymczasem Aryna Sabalenka kontynuuje walkę o kolejne trofeum w karierze. Na "dzień dobry" liderka światowego rankingu kobiecego tenisa trafiła na Ann Li. Amerykanka potrafiła postawić się na korcie utytułowanej rywalce, jednak ostatecznie musiała uznać jej wyższość. Sabalenka wygrała 7:6(5), 6:4 i awansowała do kolejnej rundy, w której zmierzy się z Catherine McNally.

Aryna Sabalenka

Georgios Frangulis

Aryna Sabalenka i jej partner Georgios Frangulis podczas Grand Prix F1 w Abu Zabi

