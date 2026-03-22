Narzeczony Sabalenki pochwalił się całemu światu. Aryna musiała zareagować

Oprac.: Amanda Gawron

Aryna Sabalenka i Georgios Frangulis znów przyciągnęli uwagę fanów. Tym razem to wpis multimilionera wywołał poruszenie w sieci. Mężczyzna zamieścił w mediach społecznościowych serię zdjęć z narzeczoną, wobec których tenisistka nie mogła przejść obojętnie. Zdecydowała się na romantyczne wyznanie, które zobaczył cały świat.

Georgios Frangulis i Aryna Sabalenka

Aryna Sabalenka od lat zachwyca formą na korcie i regularnie sięga po kolejne sukcesy. Na swoim koncie ma już cztery tytuły wielkoszlemowe, niegdyś była liderką rankingu deblowego WTA, a dziś przewodzi rankingowi singlistek. W życiu prywatnym również układa jej się doskonale - zarówno w codzienności, jak i w sportowej karierze wspiera ją partner, Georgios Frangulis.

Związek tenisistki i multimilionera od początku wzbudza spore zainteresowanie fanów. Para chętnie dzieli się wspólnymi chwilami w mediach społecznościowych, publikując zarówno zdjęcia z podróży, jak i bardziej prywatne kаdry. Jakiś czas temu zakochani podzielili się także radosną nowiną o zaręczynach, czym tylko podgrzali emocje wokół swojej relacji.

Tylko 77 minut meczu Rybakiny. Jedna Kazaszka pożegnała się z Miami

Georgios Frangulis pokazał romantyczne kadry z Aryną Sabalenką. A potem takie wyznanie tenisistki

Aryna przebywa obecnie w Miami, gdzie broni wywalczonego przed rokiem tytułu w turnieju rangi WTA 1000, a podczas tej imprezy pochodząca z Mińska gwiazda może liczyć na wsparcie ukochanego. Teraz jednak Sabalenka zeszła na dalszy plan a to właśnie Georgios zwrócił na siebie uwagę internautów. Przedsiębiorca dodał bowiem nowy wpis, do którego dołączył serię zdjęć - wśród nich nie zabrakło ujęć z ukochaną.

"Kilka tygodni miłości" - napisał w opisie.

Wpis szybko zyskał popularność, a internauci nie szczędzili parze ciepłych słów. Szczególną uwagę przykuł jednak komentarz samej Aryny Sabalenki. Tenisistka nie kryła uczuć i zdecydowała się na bardzo osobiste wyznanie skierowane do partnera. "Kocham cię kochanie, miłości mojego życia" - napisała.

Tymczasem Aryna Sabalenka kontynuuje walkę o kolejne trofeum w karierze. Na "dzień dobry" liderka światowego rankingu kobiecego tenisa trafiła na Ann Li. Amerykanka potrafiła postawić się na korcie utytułowanej rywalce, jednak ostatecznie musiała uznać jej wyższość. Sabalenka wygrała 7:6(5), 6:4 i awansowała do kolejnej rundy, w której zmierzy się z Catherine McNally.

Zawrzało wokół Świątek. Żądają totalnej rewolucji. Tomasz Lis uderza bez hamulców

Uśmiechnięta tenisistka w żółtej koszulce i z czerwoną torbą podpisuje piłki tenisowe oraz autografy dla fanów po meczu.
Aryna Sabalenka
Dwoje ludzi siedzi na ławce przy korcie tenisowym, jedna osoba trzyma biały ręcznik, obok leży czerwona torba sportowa i rakieta tenisowa, w tle widoczne są inne osoby również odpoczywające lub przygotowujące się do gry.
Georgios Frangulis
Aryna Sabalenka i jej partner Georgios Frangulis podczas Grand Prix F1 w Abu Zabi
Aryna Sabalenka i jej partner Georgios Frangulis podczas Grand Prix F1 w Abu Zabi
Stefanos Tsitsipas - Alex de Minaur. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

