Narzeczona Cristiano Ronaldo zachwyca w Wenecji. Jedno zwraca uwagę
Na przełomie sierpnia i września Wenecja ponownie stała się stolicą światowego kina. Nad Morzem Adriatyckim odbywa się bowiem 82. Międzynarodowy Festiwal Filmowy, który potrwa jeszcze do 6 września. Na wyjątkowym evencie nie zabrakło znanych postaci branży filmowej, ale także gości niezwiązanych z tym światem. Na festiwalu po raz kolejny już zameldowała się Georgina Rodriguez, znana na całym świecie przede wszystkim jako narzeczona Cristiano Ronaldo.
Choć nie należy do grona aktorek czy reżyserek, a jej artystyczny dorobek ogranicza się głównie do występu w średnio ocenianym reality-show "Jestem Georgina" na Netfliksie, "Gio" nie mogła sobie odmówić obecności na tym elitarnym wydarzeniu.
Georgina Rodriguez skradła show w Wenecji. Uwagę przykuwa pierścionek zaręczynowy
Pojawienie się argentyńskiej modelki i influencerki w Wenecji wzbudziło niemałe poruszenie. Już chwilę po wylądowaniu została sfotografowana przez tłum fotoreporterów, gdy kierowała się w stronę gondoli - jednego z symboli miasta. Jak przystało na ikonę stylu z milionami obserwatorów w mediach społecznościowych, 31-latka postawiła na oryginalny zestaw: jedwabną piżamkę w białe kropki, która miała łączyć luz z klasą. Efekt? Zdania były podzielone - dla jednych była to udana próba modowego eksperymentu, dla innych przykład modowego faux-pas w miejscu, które kojarzy się raczej z czerwonym dywanem i wieczorowymi kreacjami.
Największe wrażenie zrobiły jednak dodatki - bo na nich Georgina nigdy nie oszczędza. Towarzysząca jej torebka Hermes to wydatek rzędu 350 tysięcy złotych, jednak oczy większości zwrócone były na błyszczący na jej palcu pierścionek zaręczynowy z ogromnym brylantem. Ten przypomniał światu, że Rodriguez jest "tą jedyną" Cristiano Ronaldo - mimo że piłkarz nie pojawił się u jej boku we Włoszech.