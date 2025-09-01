Narzeczona Cristiano Ronaldo zachwyca w Wenecji. Jedno zwraca uwagę

Na przełomie sierpnia i września Wenecja ponownie stała się stolicą światowego kina. Nad Morzem Adriatyckim odbywa się bowiem 82. Międzynarodowy Festiwal Filmowy, który potrwa jeszcze do 6 września. Na wyjątkowym evencie nie zabrakło znanych postaci branży filmowej, ale także gości niezwiązanych z tym światem. Na festiwalu po raz kolejny już zameldowała się Georgina Rodriguez, znana na całym świecie przede wszystkim jako narzeczona Cristiano Ronaldo.

Choć nie należy do grona aktorek czy reżyserek, a jej artystyczny dorobek ogranicza się głównie do występu w średnio ocenianym reality-show "Jestem Georgina" na Netfliksie, "Gio" nie mogła sobie odmówić obecności na tym elitarnym wydarzeniu.

Protest przed meczem Polska - Izrael na Eurobaskecie [WIDEO] Andrzej Klemba TV Interia

Georgina Rodriguez skradła show w Wenecji. Uwagę przykuwa pierścionek zaręczynowy

Pojawienie się argentyńskiej modelki i influencerki w Wenecji wzbudziło niemałe poruszenie. Już chwilę po wylądowaniu została sfotografowana przez tłum fotoreporterów, gdy kierowała się w stronę gondoli - jednego z symboli miasta. Jak przystało na ikonę stylu z milionami obserwatorów w mediach społecznościowych, 31-latka postawiła na oryginalny zestaw: jedwabną piżamkę w białe kropki, która miała łączyć luz z klasą. Efekt? Zdania były podzielone - dla jednych była to udana próba modowego eksperymentu, dla innych przykład modowego faux-pas w miejscu, które kojarzy się raczej z czerwonym dywanem i wieczorowymi kreacjami.

Największe wrażenie zrobiły jednak dodatki - bo na nich Georgina nigdy nie oszczędza. Towarzysząca jej torebka Hermes to wydatek rzędu 350 tysięcy złotych, jednak oczy większości zwrócone były na błyszczący na jej palcu pierścionek zaręczynowy z ogromnym brylantem. Ten przypomniał światu, że Rodriguez jest "tą jedyną" Cristiano Ronaldo - mimo że piłkarz nie pojawił się u jej boku we Włoszech.

Georgina Rodriguez zameldowała się w Wenecji Cobra Team / BACKGRID / Backgrid UK / Forum Agencja FORUM

Georgina Rodriguez i Cristiano Ronaldo Waleed Zein/Anadolu AFP

Georgina Rodriguez TIZIANA FABI AFP

Georgina Rodriguez Laurent Vu/SIPA/SIPA/East News East News