Narzeczona Cristiano Ronaldo w sukni ślubnej. Lawina komentarzy

Historia Georginy Rodriguez nadawałaby się na scenariusz zdobywającego Oscary hollywoodzkiego filmu. Jeszcze blisko dekadę temu argentyńska modelka i influencerka była raczej postacią anonimową i zarabiała na życie, pracując w butiku Gucciego w Madrycie. To właśnie tam poznała Cristiano Ronaldo, który był jej klientem. Jak później przyznał gwiazdor futbolu, była to miłość od pierwszego wejrzenia.

"Podszedłem tam i ją zobaczyłem. Akurat skończyła pracę. To była taka chwila, gdy dwie osoby od razu przypadają sobie do gustu. Zaiskrzyło. Potem nie mogłem o niej zapomnieć. Tak właśnie było" - wyjawił w serialu dokumentalnym "Jestem Georgina".

Na pierścionek zaręczynowy Rodriguez musiała długo czekać. Na oświadczyny kapitan reprezentacji Portugalii zdecydował się dopiero w ubiegłym roku, a radosnymi wieściami zakochani podzielili się ze światem za pośrednictwem mediów społecznościowych.

W ostatnich miesiącach zagraniczne media mocno rozpisywały się na temat nadchodzącego ślubu pary. Sam Cristiano Ronaldo w rozmowie z Piersem Morganem ujawnił, że on i jego narzeczona sformalizują swój związek latem 2026 roku, po jego występie na piłkarskich mistrzostwach świata. Ślub, jak twierdzą portugalskie media, ma odbyć się w katedrze w Funchal, a przyjęcie weselne w luksusowym hotelu na Maderze.

Georgina Rodriguez zrobiła show na MET Gali. Stylizacja niczym ze ślubnego kobierca

Teraz o narzeczonej Cristiano Ronaldo znów zrobiło się głośno. Georgina Rodriguez pojawiła się na tegorocznej MET Gali ubrana w kreację na pierwszy rzut oka przypominającą... suknię ślubną, którą przygotował dla niej Ludovic de Saint Sernin. Jak się okazuje, stylizacja argentyńskiej WAG była czymś znacznie więcej, niż jedynie suknią. Jej znaczenie i symbolikę 32-latka wytłumaczyła za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Georgina Rodriguez na MET Gali Kevin Mazur/MG26 Getty Images

"Ten look inspirowany jest moim oddaniem Matce Boskiej Fatimskiej. Miękkość sylwetki i jasnoniebieskie odcienie, które definiują jej wizerunek, stały się podstawą tego dzieła, przenosząc duchowość na grunt haute couture. (...) Wyróżniają się charakterystyczne dla Ludovica przelotki i sznurowanie, ręcznie malowane, aby idealnie komponowały się z bladym błękitem sukni. Miseczki wykonane są w całości z francuskiej niebieskiej koronki, tkanej na tradycyjnych krosnach Leavers w Calais-Caudry, co nadaje tkaninie płynny, niemal nieważki charakter. Ciekawości dopełnia prześwitujący welon, wykończony ręcznie haftowanymi koronkowymi kwiatami. (...) Stylizacji towarzyszy specjalnie zaprojektowany różaniec, pomyślany jako klejnot i relikwia. Wykonany z białego złota, wysadzany diamentami i perłami, jest ozdobiony grawerunkiem imion członków mojej rodziny - co czyni go intymnym obiektem kultu. (...) W kontekście "Moda to sztuka" ten outfit odzwierciedla sposób, w jaki wiarę, podobnie jak sztukę, można wyrazić poprzez formę, detale i emocje" - oznajmiła.

Georgina Rodriguez TIZIANA FABI AFP

Georgina Rodriguez FILIPPO MONTEFORTEAFP AFP

Georgina Rodriguez i Cristiano Ronaldo Waleed Zein/Anadolu AFP

