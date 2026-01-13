Naprawdę nazwał tak Justynę Kowalczyk-Tekieli. Polka aż zaniemówiła

Justyna Kowalczyk-Tekieli to jedna z największych ikon w historii polskiego sportu. Wybitna biegaczka narciarska przez lata wyznaczała standardy światowej rywalizacji, zapisując się złotymi zgłoskami w kronikach olimpijskich, mistrzostw świata i Pucharu Świata. Dwukrotna mistrzyni olimpijska, dwukrotna mistrzyni świata, czterokrotna zdobywczyni Kryształowej Kuli i czterokrotna triumfatorka Tour de Ski była symbolem nieustępliwości, siły charakteru i sportowej perfekcji. Jej nazwisko stało się synonimem sukcesu, a kolejne sezony tylko potwierdzały jej wyjątkową pozycję w światowych biegach narciarskich.

Przez wiele lat Justyna Kowalczyk dostarczała kibicom w Polsce ogromnych emocji. Jej starty przyciągały przed telewizory miliony widzów, a walka do ostatnich metrów, często mimo bólu i przeciwności losu, budowała legendę zawodniczki, która nigdy się nie poddaje. Zwycięstwa odniesione na najtrudniejszych trasach świata, dramatyczne pojedynki z największymi rywalkami i charakterystyczny styl biegania sprawiły, że na stałe zapisała się w świadomości fanów sportu jako postać absolutnie wyjątkowa.

Natalia Maliszewska: Przed każdymi igrzyskami mówiłam, że jadę po medal, ale chyba nie byłam na to gotowa. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Łukasz Kadziewicz zachwycony Justyną Kowalczyk-Tekieli. Tak ją nazwał

Całokształt tej imponującej kariery został doceniony podczas ostatniej Gali Mistrzów Sportu, zorganizowanej w ramach 91. edycji Plebiscytu Przeglądu Sportowego na Najlepszego Sportowca Polski. Podczas uroczystości przyznano dwie prestiżowe nagrody Czempiona Stulecia. Jedną z nich otrzymał Robert Lewandowski, drugą natomiast właśnie Justyna Kowalczyk-Tekieli. Było to symboliczne podsumowanie ich wieloletniego wkładu w rozwój i promocję polskiego sportu na arenie międzynarodowej.

Podczas gali mistrzyni rozmawiała z Łukaszem Kadziewiczem z Przeglądu Sportowego, a były siatkarz zastanawiał się, jak najlepiej określić legendarną polską biegaczkę narciarską. Jego próby szybko rozbawiły samą zainteresowaną. "Nawet nie umiem tego zrobić. Caryca… caryca biegów" - ogłosił Kadziewicz, czym wyraźnie rozbawił Kowalczyk-Tekieli. "Monopolistka na wygrywanie tytułu najlepszej sportsmenki roku, hegemonka, dominatorka" - wymieniał dalej, aż wreszcie sportsmenka przerwała mu, rzucając: "Justyna". Pokazała tym samym, że choć na swoim koncie ma niebywałe sukcesy sportowe, twardo stąpa po ziemi i ma dystans do siebie.

Justyna Kowalczyk-Tekieli Artur Szczepanski/REPORTER East News

Justyna Kowalczyk-Tekieli jest multimedalistką w biegach narciarskich Pierre-Philippe Marcou / POOL AFP

Łukasz Kadziewicz Pawel Wodzynski East News