Ostatni sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich zakończył się dla polskiej kadry pewnego rodzaju trzęsieniem ziemi. Jeszcze przed finałem w Planicy Adam Małysz przekazał opinii publicznej decyzję Polskiego Związku Narciarskiego, wedle której Thomas Thurnbichler przestał pełnić rolę selekcjonera kadry biało-czerwonych. Od razu namaszczono następcą Austriaka. Został nim Maciej Maciusiak.

Thurnbichlerowi zaproponowano pracę z polską młodzieżą, lecz Thomas ostatecznie z oferty nie skorzystał, co zaskoczyło Małysza . "Nie ukrywam, że byłem zaskoczony odmową Thomasa. Miałem nadzieję, że przyjmie naszą propozycję zajęcia się juniorami. Dosyć mocno był zainteresowany naszymi młodymi zawodnikami. Wiele rozmawialiśmy o tym" - powiedział dla Interii Sport. Przy okazji ujawnił inne plany austriackiego trenera.

Thomas nadal będzie mieszkał w Polsce, bo tutaj ma rodzinę. Zadomowił się już w naszym kraju. Gdziekolwiek będzie pracował, to z Polski nie ma problemu, by sprawnie się przemieścić ~ przekazał.

Thomas sprawnie znalazł nową pracę. Końcem kwietnia ogłoszono go nowym trenerem kadry B w reprezentacji Niemiec. Z kolei PZN postanowił nie szukać już żadnego szkoleniowca za granicą. I z drużynami seniorskimi i z juniorami będą pracować Polacy. Na razie jednak pora na skupienie się nie tylko na skokach. Adam Małysz chwilowo oderwał się od obowiązków prezesa i wziął udział w charytatywnej inicjatywie.

Najnowszy wpis Adama Małysza. Składa podziękowania i nie tylko

Przy okazji majówki Małysz wybrał się do Poznania, gdzie wziął udział w biegu Wings for Life World Run. To inicjatywa, z której dochód ma być przeznaczony na finansowanie badań nad rdzeniem kręgowym. Rola prezesa PZN polegała na tym, że miał zasiąść za kierownicą elektrycznego samochodu, który - stopniowo przyspieszając - ma ścigać uczestników biegu. Ci, którzy zostaną dogonieni, kończą udział w imprezie.

Znamy już wyniki. Wygrał faworyzowany Dariusz Nożyński. To biegacz, który ma na koncie już siedem zwycięstw w Wings for Life. Wśród pań najlepsza okazała się Martyna Młynarczyk, na co dzień świetnie radząca sobie w biegach górskich.

Po wszystkim Adam Małysz oficjalnie potwierdził i swoje zaangażowanie w evencie i to, że na miejscu świetnie się bawił. "Co za dzień! Dziś miałem przyjemność po raz kolejny zasiąść za kierownicą Catcher Cara w Wings for Life World Run. Emocje, pozytywna energia i przede wszystkim - wspaniali uczestnicy, którzy biegli z myślą o tych, którzy biegać nie mogą. Dziękuję wszystkim za udział i za to, że wspólnie tworzymy coś naprawdę wyjątkowego!" - napisał w mediach społecznościowych.

Oprócz tego, jeszcze przed startem biegu, chwilę porozmawiał z Radiem Zet i wyjaśnił, na czym polega jego rola. "Ja jestem metą, która nie stoi w miejscu, tylko jedzie za wami i będzie was gonić" - stwierdził i podzielił się radą dla uczestników. "Na pewno podstawa jest taka, żeby się nie bać. Po prostu musisz biec" - wyjaśnił i... odniósł się do sytuacji na skoczni. Jego zdaniem biegaczom może niejako pomóc wiatr. "Wiatr w plecy pomaga. W przeciwieństwie do skoków narciarskich - tam pomaga przedni, a tutaj ten tylni" - śmiał się.

To nie pierwsza charytatywna inicjatywa, której Małysz dał swoje serce. Do tej pory włączał się w m.in. zbiórki na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz w akcję akcji Skok do Życia, która pomaga dzieciom z domu dziecka.

