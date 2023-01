Takie rozstrzygnięcie wielu może zaskoczyć, wszak golf wcale nie jest zbyt popularnym sportem w Polsce. Ale kibice i głosujący w plebiscycie "Przeglądu Sportowego" docenili osiągnięcia Adriana Meronka, który kilka miesięcy temu przeszedł do historii jako pierwszy Polak , który wygrał prestiżowy DP World Tour. "Ależ ulga! To spełnienie moich marzeń. Jestem bardzo szczęśliwy. To dla mnie kolejny krok. Cieszę się, że osiągnąłem to tutaj w Irlandii. To wspaniała historia, jestem po prostu bardzo podekscytowany. Nie potrafię tego opisać" - mówił po wielkim triumfie.