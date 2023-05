"Najseksowniejsza piłkarka świata" w tarapatach. Nieciekawe sceny w klubie

Alisha Lehmann na co dzień reprezentuje barwy angielskiego klubu Aston Villa . Oprócz sportu Szwajcarka prężnie działa również w swoich mediach społecznościowych, gdzie pokazuje kibicom, jak wygląda jej rzeczywistość. Może pochwalić się imponującymi liczbami, bowiem na ten moment jej profil na Instagramie obserwuje 13 milionów użytkowników. To jednak nie jest szczytem marzeń piłkarki, która swego czasu podzieliła się z mediami osobistym wyznaniem. Dosadnie skomentowała postawę swoich fanów. Nie jest zadowolona z faktu, że ludzie patrzą tylko na jej wygląd , a nie na umiejętności, które prezentuje na boisku.

"Wiele osób widzi tylko stronę poza sportową, a nie to, jak gram w piłkę nożną. Czasami jestem bardzo rozczarowana , ponieważ każdego dnia ciężko pracuje na moje wyniki" - zwierzała się dziennikarzom "The Times".

"Najseksowniejsza piłkarka świata" uratowana przez znanego piłkarza

Na szczęście w porę zjawił się piłkarz Manchesteru United,Marcus Rashford, który poinformował obsługę lokalu, by ta zaprowadziła Lehmann do wynajętej przez niego loży VIP. Co ciekawe, było to pierwsze spotkanie zawodnika z Lehmann.