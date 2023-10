Firma analityczna Gracenote Nielsen , która specjalizuje się w metadanych muzycznych, wideo i sportowych oraz technologiach automatycznego rozpoznawania treści, zdradziła, ile piłkarka inkasuje za jeden post na Instagramie. Otóż na konto Szwajcarki wpływa aż 245 tys. funtów (co w przeliczeniu na złotówki daje ok. 1,3 mln ). 24-latka może sobie pozwolić zatem na kosztowne zakupy .

"Najseksowniejsza piłkarka świata" pokazała się fanom. No i się zaczęło

Alisha Lehmann jest bardzo aktywna w sieci i stara się informować swoich wielbicieli o tym, co robi w życiu. Niedawno zamieniła sportowy strój na elegancki "look", który nie należał do najtańszych. Zawodniczka Aston Villa postawiła tym razem na stylizację od marki Versace. 24-latka miała na sobie kurtkę, która wyceniona została na 2375 dol. (czyli około 10 tys. zł), spódnicę o wartości 1150 dol. (ok. 4800 zł). Z kolei buty i torebka to już produkty firmy Louis Vuitton.