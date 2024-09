Najpierw zakończył karierę, a teraz takie wieści życia prywatnego. Klamka zapadła

Oto co robi Wojciech Szczęsny po zakończeniu kariery

Wojciech Szczęsny spokojnie mógłby jeszcze kilka lat pograć na najwyższym poziomie w piłkę nożną, tak w klubie, jak i reprezentacji Polski. Mógłby, jednak nie chce. Kilka dni temu poinformował wszem i wobec, że kończy karierę i od teraz chce się skupić na rodzinie.

Przypomnijmy, że Szczęsny i jego żona Marina kilka tygodni temu zostali po raz drugi rodzicami , a więc obowiązków domowych im nie brakuje. Reklama

W najnowszym wywiadzie, którego były już bramkarz udzielił "Meczykom", zdradził, że właśnie takie najprostsze czynności wypełniają mu teraz czas.

"Nudzę się (śmiech). Golf, książki i piłka nożna z synem Liamem. Przewijam. Potem znów przewijam. Po to zakończyłem karierę, by móc to robić" - wyznał szczerze

Reklama Skrót konkursu pchnięcia kulą F55 podczas igrzysk paralimpijskich w Paryżu / Polsat Sport / Polsat Sport

Co ciekawe, jak się okazuje, Szczęsny już od dłuższego czasu był pewien swojej decyzji co do zakończenia kariery.

"Ja już od trzech lat wiedziałem, że w 2025 r. skończę karierę. Byłem przygotowany (...). Rozwiązując kontrakt z Juventusem, wiedziałem, że nie jestem gotowy na żadne nowe wyzwania. Szczerze mówiąc, już w poprzednim sezonie, jak miałem momenty, gdy mi się nie chciało, to już odliczałem dni do zakończenia kariery" - powiedział.

Gdzie teraz zamieszka Wojciech Szczęsny z rodziną?

Wojciech Szczęsny jest szczęśliwym mężem i ojcem. Teraz, kiedy nie musi się dostosowywać do rytmu treningowego, teoretycznie mógłby dużo podróżować z rodziną. Jednak, jak się okazuje, sportowiec planuje osiąść na stałe w jednym miejscu. Wszystko wskazuje na to, że będzie to Hiszpania. To właśnie tam jakiś czas temu kupił dom i tam jego syn już lada moment pójdzie do szkoły. Reklama

Kiedy dziennikarz "Meczyków" zapytał go, czy zamierza dzielić życie pomiędzy Warszawą a Marbellą, odpowiedział krótko: "Wątpię. Pamiętajmy, że mam syna w wieku szkolnym".

Wojciech Szczęsny / MARCO BERTORELLO / AFP / AFP